Secondo Huawei | il suo Kirin 980 sarà migliore dell' A12 Bionic di Apple

Honor divorzia da Huawei e diventa indipendente? Prospettive future Secondo Zhao Ming : Siamo in procinto di assistere alla "seccessione" di Honor nei confronti di Huawei? Il sotto-brand dell'azienda cinese è forse pronto a divenire indipendente rispetto al gran nome della società che lo sovrasta? La domanda serpeggia da settimane, anzi mesi e finalmente sulla questione non di poca importanza è intervenuto Zhao Ming, presidente e CEO proprio di Honor Corporation. Come segnala per primo il sito GizChina, in una serie di ...

Il futuro (prossimo) Secondo Huawei : Sarà l’intelligenza artificiale a guidare il mondo, almeno quello degli smartphone. Ne sono convinti in Huawei. Infatti, Richard Yu, CEO del Consumer Business Group dell’azienda ha presentato a IFA, la grande fiera della tecnologia di Berlino, il Kirin 980, il sistema su chip (SoC) che guiderà l’evoluzione della IA mobile e sarà il “cervello” del prossimo top di gamma dell’azienda. Il Mate XX Pro, erede della fortunata serie Mate 10 che ha ...

Huawei supera Apple : è il Secondo produttore di smartphone al mondo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel quartier generale di Huawei in Cina si stappa lo champagne: secondo gli ultimi dati delle maggiori società di analisi, il produttore di smartphone ha conquistato nell’ultimo trimestre il secondo posto mondiale tra i produttori di smartphone, scalzando dal secondo gradino del podio un gigante delle proporzioni di Apple (mentre al primo posto rimane piuttosto saldamente ancora Samsung). (Foto: Strategy ...