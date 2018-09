“Sdraiato a letto e col ghiaccio sul piede non riesco a pensare a…” | la lunga lettera di

sportfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) Jorge Lorenzo e le montagne russe come metafora di vita: il lungo post del maiorchino della Ducati dopo la caduta di ieri al Gp di Aragon Domenica deludente, amara e dolorosa, quella di ieri, ad Aragon per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, partito in pole position sul circuito del Motorland, è finito rovinosamente a terra alla prima curva, dicendo definitivamente addio alla sua gara e riportando conseguenze non troppo gravi, che hanno però costretto i medici ad ingessargli ildestro per una lussazione ed una microfrattura. Dopo lo sfogo post gara di ieri, nel quale Lorenzo ha puntato il dito contro Marc Marquez, accusandolo di essere colpevole della sua caduta, il ducatista è tornato a parlare oggi, poco fa, con un lunghissimo post sui social: “Ho sempre pensato che la vita e lo sport fossero come montagne russe, un misto di momenti ed emozioni. Come nella ...