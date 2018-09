Scuola | ultime notizie precariato | Pittoni ‘Non stringo accordi particolari con singole

Scuola - infanzia e primaria ultime notizie : Miur - ecco i dati choc sul tempo pieno : Un articolo denuncia pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica’ parla di ‘furto ai danni dei bambini del Sud’. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i dati regionali in merito a chi fruisce delle 40 ore settimanali di lezione nelle scuole dell’infanzia e primarie: il fenomeno del mancato tempo pieno scolastico riguarda un po’ tutto il Sud. In Piemonte la media è del 57, nel Lazio è del 56 per cento. La Sicilia è ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : Lucia Azzolina a Radio Cusano - ulteriori chiarimenti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle ha concesso un’intervista Radiofonica a Radio Cusano all’interno della quale si fanno ulteriori precisazioni in merito alla questione dei diplomati magistrale in seguito alle contestazioni di cui è stato fatto oggetto il partito pentastellato in occasione del Movifest di Settimo Torinese. Lucia Azzolina a Radio Cusano sulla questione diplomati magistrale ‘Voglio ...

Scuola - aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : ‘dimenticati’ nella Legge di Bilancio 2019? : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso una rivalutazione del ruolo dell’insegnante, in quanto i docenti italiani sono ‘bravi e preparati’: una rivalutazione che, in termini pratici e non solamente teorici, consisterebbe in un auspicato aumento di stipendio in sede di rinnovo di contratto. A conti fatti, però, nella Legge di Bilancio 2019, alle principali voci di spesa, non troviamo alcuna indicazione ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Bambino di 8 anni muore investito da Scuolabus/ Ultime notizie Padova : autista indagato per omicidio stradale? : Padova, Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : ministro Bussetti ha risposto a un’interrogazione parlamentare : La questione relativa ai diplomati magistrale ha suscitato numerose polemiche negli scorsi giorni, una su tutte gli attacchi all’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle. In merito all’argomento, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto all’interrogazione presentata dall’onorevole Mollicone (Fratelli d’Italia). ministro Bussetti: ‘I diplomati magistrale avrebbero dovuto essere ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Genova - primo giorno di Scuola : blocco totale traffico/ Ultime notizie - ponte Morandi : assalto ai treni e bus : Genova, primo giorno di scuola e blocco quasi totale del traffico: Ultime notizie, maxi ingorgo e assalto ai treni. Difficile ritorno alla "normalità" dopo crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:20:00 GMT)

