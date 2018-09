Scuola | concorso di Stato per i docenti La Corte Costituzionale | Niente ricorsi

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...

Miur - a breve bando concorso Scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - Corte Ue accoglie tesi Stato italiano su concorso : La partita delle ricostruzioni di carriera del personale scolastico si sposta in Cassazione . Secondo i giudici di Lussemburgo, la norma del Testo Unico della Scuola, relativamente alle ricostruzioni ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Concorso Scuola - news 17/9 : 24 CFU e scelta consapevole : Con il 2018 che si avvia alla sua conclusione, ci si chiede che intenzioni abbia il ministro Bussetti con il Concorso scuola per i laureati, che era atteso quest’anno. Iniziamo subito col dire che fra tutte le volte che il ministro è intervenuto sull’argomento, nessuna indicazione è stata fornita in merito alla data del bando. Quello che ha reso chiaro, è che bisogna effettuare una ricognizione dei posti disponibili, in modo che i docenti ...

Concorso ordinario e straordinario Scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

Scuola/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti : Bussetti vuole abolire i percorsi abilitanti (Fit) per l'entrata in ruolo. Il problema e che il reclutamento dovrebbe avvenire su base locale. ROBERTO PERSICO risponde a Marco Campione

Scuola di Verdellino vince il Concorso Nazionale Federchimica Giovani : ... coinvolti in totale 6.000 studenti, che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Venerdì 14 ...

Scuola - TAR Lazio apre concorso riservato a 4mila ITP precari : Il TAR del Lazio accoglie le tesi sul diritto all'accesso alle procedure concorsuali 2018, riservate agli abilitati dei docenti in possesso di diploma ITP che da anni lavorano nella Scuola pubblica e ...

Scuola - nuove classi di concorso Afam : di cosa si tratta? : Pubblichiamo il comunicato Msa (Multi Service Association) riguardante le nuove classi di concorso Afam per cui non sono mai stati attivati percorsi abilitanti e la risposta di Msa dell’eventuale abilitazione sulle specifiche classi di concorso (nonostante questa non sia mai stata prevista). Di seguito, vi proponiamo il testo integrale. nuove classi di concorso Afam: di […] L'articolo Scuola, nuove classi di concorso Afam: di cosa si ...

Scuola Nazionale dell'Amministrazione : concorso pubblico per reclutare 123 dirigenti : 2 In questi giorni, è stato pubblicato il bando di un concorso pubblico [VIDEO] per l'ammissione di 148 allievi al corso- concorso selettivo di formazione funzionale al reclutamento di 123 dirigenti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno candidarsi in via esclusivamente telematica entro il prossimo 4 ottobre. Posti a concorso Come gia' anticipato, ...

Scuola - premier Conte : ‘Vorrei fare il concorso - la mia storia è quella di un docente’ - poi il clamoroso dietrofront : Un articolo pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica‘ (numero del 7 settembre), a firma Corrado Zunino, ha parlato della ‘gaffe‘ commessa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla sua rinuncia a diventare professore di Diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Era tutto pronto per l’esame: lunedì prossimo, la commissione giudicatrice lo avrebbe accolto, insieme ad almeno ...

Scuola - concorso DS ultime notizie : incontro Miur-sindacati per avvio prova scritta : La questione riguardante il concorso per dirigenti scolastici è particolarmente sentita in ambito scolastico a motivo dell’emergenza reggenze. Anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso un tempestivo intervento al fine di accelerare la presa in servizio dei vincitori del prossimo concorso. A tal proposito, si rende noto che, nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro […] L'articolo Scuola, concorso DS ...