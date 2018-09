SCUOLA Abilitazione e tirocinio | congeliamo tutto e guardiamo al Regno Unito

SCUOLA / Via l'abilitazione senza abbandonare il tirocinio - ecco come fare : La proposta Bussetti di abolire l'abilitazione va bene: si abbandoni l'appesantimento burocratico, ma non il tirocinio . Questo è indispensabile ma a due condizioni. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:10:00 GMT) SCUOLA / L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. Persico SCUOLA / Stop a formazione iniziale e tirocinio : cosa nasconde il colpo basso di Bussetti, di M. Campione

SCUOLA - beffa in vista per i docenti non in possesso di abilitazione : I concorsi destinati ai docenti della Scuola non in possesso di abilitazione - per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi otto e per laureati con 24 CFU in discipline antropo " psico " ...