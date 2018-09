Scontro tra due bus di studenti | morto un ragazzo | un altro è grave

Incidente Gazzaniga - Scontro tra due bus fuori da scuola/ Video ultime notizie : morto 14enne - due feriti : Incidente Gazzaniga Video, scontro tra due bus: morto 14enne, grave un 16enne. Le ultime notizie: ferito anche un terzo adolescente, ma le sue condizioni sono meno serie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Violento Scontro tra camion e tre auto : un morto e diversi feriti : L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 settembre lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica" in provincia di...

Scontro tra bus all'uscita di scuola - feriti tre studenti nella Bergamasca : due sono gravi : A Gazzaniga, stavano tornando a casa dopo la fine delle lezioni. Serie le condizioni di un sedicenne ferito alle gambe e di un quattordicenne con un'emorragia interna

Aquarius 2 - Scontro tra Ong e governo. Panama cancella la nave dai registri navali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 23 settembre la nave Aquarius 2 ha tratto in salvo 47 persone al largo della costa libica e, nelle stesse ore, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che Panama ha deciso di cancellare l’imbarcazione dai registri navali, rendendone più complessa la navigazione o, come si dice in gergo, lasciandola senza bandiera. Sul giornale online ...

Domenica Live - Scontro tra Ken - ecco chi è il vero Ken Mauricio Galdi : scontro tra Ken a Domenica Live, Mauricio Galdi: «Quello vero sono io» E’ sfida in tv tra i fidanzati di Barbie. A Domenica Live Barbara D’Urso ha posto a confronto i tre Ken. Uno è il brasiliano Mauricio Galdi, 27enne brasiliano ma d’origine italiana (i suoi genitori sono nati a Reggio Calabria). Gli altri sono Rodrigo Alvez (non nuovo al salotto di Canale 5), 35enne brasiliano con padre inglese e l’ex Gf 15 di Civitavecchia, Angelo Sanzio. A ...

Mauricio Galdi : «Quello vero sono io». E' Scontro tra Ken a Domenica Live : Chirurgia plastica sotto i riflettori ancora una volta a Domenica Live . In studio, Rodrigo Alves , il Ken umano, e Angelo Sanzio , il Ken italiano, in attesa di vedere quello che Barbara D'Urso ...

Incidente a Lesmo - anziano ha un malore in auto e si Scontro con un'altra vettura : Incidente a Lesmo in Via Monti: intorno alle 15.55 un uomo di circa ottant'anni residente a Lesmo ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto vecchio modelli. Ed è andato a sbattere contro una ...

Scontro tra due auto - feriti un 52enne e un 21enne : Due auto si sono scontrate nella strada provinciale 28 tra Foiano della Chiana e Cortona all'altezza del Lago di Venere. L'incidente è avvenuto alle 13:20. Due le persone che sono rimaste ferite. Si ...

Nel quartiere Libertà Salvini non doveva andarci - Scontro tra CasaPound e comunisti : "Benvenuti al Sud" ma solo per Bisio. Il mezzogiorno fa Lega anti Salvini. Dalla Campania con Saviano e compagni a Bari con l"eurodeputata de L"Altra Europa con Tsipras, Eleonora Forenza. Un quartiere del capoluogo barese, La Libertà, doveva però essere, malgrado il nome, offlimits per il vice presidente del Consiglio.A distanza di una settimana dalla sua visita, una manifestazione antirazzista. Titolo democratico Mai con Salvini, quartiere ...

Vicenza - Scontro tra tir : due feriti e 14 Km di coda : Resta critica la situazione della viabilità sull'A4 Serenissima, dopo lo scontro avvenuto oggi pomeriggio tra 4 mezzi pesanti. Due i feriti: si tratta di due camionisti che però non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere

Livorno : via libera alla cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri - Scontro tra M5S e Lega : A Livorno sembra che l'accordo politico tra 5 Stelle e Lega a livello nazionale non abbia avuto eco. Non è la prima volta che nel capoluogo toscano i due partiti che ora rappresentano il governo si scontrano, anche con toni molto pesanti, tanto da diventare un problema per Salvini e Di Maio. Il comune di Livorno, guidato dal sindaco grillino Nogarin, ha approvato la mozione di una lista civica di sinistra sulla concessione della cittadinanza ...

Milano - tragico Scontro nella notte : moto contro auto - morti due giovani : L'incidente attorno alle 3 in zona piazza Tripoli: morti un ragazzo di 29 anni e una giovane di 23. Ferito in modo grave anche il conducente dell'auto

Uomini e Donne/ È Scontro tra i quattro tronisti : fretture e schieramenti in studio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È scontro tra i quattro tronisti Luigi, Lorenzo, Mara e Teresa: ormai, in studio, si sono formati due schieramenti.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 07:05:00 GMT)