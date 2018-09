Scomparso da 19 anni | 22mila euro a chi può dare informazioni

Scomparso Enthoni Lezzi - 24 anni. Il suo scooter trovato vicino alla stazione di Lecce : La Prefettura di Lecce sta coordinando le ricerche di Enthoni Lezzi , un giovane di ventiquattro anni di Cavallino Scomparso da casa sabato scorso. A sporgere denuncia è stata la madre dopo che il figlio non è rincasato. Ascoltata la fidanzata ventunenne: la sera prima della scomparsa erano stati insieme.Continua a leggere

Cercano per 4 anni il cane Scomparso : "Pepe" ritrovato in un canile nel Milanese : Le ricerche dopo l'irruzione di ladri nell'appartamento dei proprietari, nel comasco: del cane, fuggito per la paura, si era persa ogni traccia. Poi un post su Facebook...