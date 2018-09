Sclerosi multipla | il punto sulla CCSVI di Zamboni

Che cos'è la Sclerosi Multipla? : La Sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale (cervello, nervi ottici e midollo spinale), caratterizzata dalla distruzione della guaina mielinica che isola le fibre nervose all’interno del sistema nervoso centrale (SNC). Questo processo distruttivo è denominato demielinizzazione. La mielina è una sostanza composta da acidi grassi che riveste i nervi, similmente a quanto avviene nel ...

Che cos'è la Sclerosi Multipla? : La Sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale (cervello, nervi ottici e midollo spinale), caratterizzata dalla distruzione della guaina mielinica che isola le fibre nervose all’interno del sistema nervoso centrale (SNC). Questo processo distruttivo è denominato demielinizzazione. La mielina è una sostanza composta da acidi grassi che riveste i nervi, similmente a quanto avviene nel ...

Vitamina D e Sclerosi multipla : La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale, che colpisce giovani adulti prevalentemente di sesso femminile (rapporto donna:uomo circa 3:1) e costituisce la causa principale di disabilità da patologia non-traumatica in questa fascia di età nelle regioni occidentali. L’eziologia della sclerosi multipla è ancora sconosciuta, anche se sono stati individuati possibili fattori di rischio ...

Salute - storie di Sclerosi multipla : arrivano i poster di “Io non sclero” : poster e pannelli luminosi a Milano, Cagliari, Lecce e Salerno, ma anche fiancate di autobus a Bologna e Firenze. Parte infatti in queste città la campagna affissioni ‘Io non sclero’: nelle prossime settimane i soggetti ispirati alle storie vere inviate in questi mesi su www.iononsclero.it da oltre 200 pazienti con sclerosi multipla e dai loro familiari saranno esposti nelle vie e sui bus. La campagna troverà spazio anche su stampa e ...

Georgette Polizzi un esempio per tutti : la giovane stlista che lotta contro la Sclerosi multipla - ha presentato la sua collezione nella prima puntata di Detto Fatto! : nella prima puntata di Detto Fatto, nella nuova edizione che riparte sotto la guida di Bianca Guaccero, è apparsa anche Georgette Polizzi. La giovane stilista è un volto forse poco noto al pubblico di Rai2, ma decisamente popolare per chi segue Mediaset e il web. In passato ha infatti partecipato a Temptation Island con il fidanzato Davide Tresse e negli ultimi mesi ha fatto molto parlare sui social dopo che le è stata diagnosticata una forma ...

Proposto un nuovo sottotipo di Sclerosi multipla sulla base della distribuzione delle lesioni : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato la distribuzione delle lesioni della sclerosi multipla nelle varie aree del sistema nervoso centrale e ha concluso che esiste un quadro specifico nel quale il danno si localizza solo al midollo e alla corteccia cerebrale e non alla materia bianca del cervello e ha Proposto di definirlo “mielocorticale”. Si ritiene che la demielinizzazione a carico della materia bianca del cervello sia causa ...

Sclerosi multipla - NUOVA CURA COL METODO BONORI/ Ultime notizie : passi in avanti anche per il Parkinson : SCLEROSI MULTIPLA, NUOVA CURA col METODO BONORI: l'impiego delle onde d'urto per migliorare l'autonomia dei malati e aumentarne la forza muscolare, ecco in cosa consiste.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Sclerosi multipla - nuova cura col Metodo Bonori/ Ultime notizie : onde d'urto per aumentare la forza muscolare : Sclerosi multipla, nuova cura col Metodo Bonori: l'impiego delle onde d'urto per migliorare l'autonomia dei malati e aumentarne la forza muscolare, ecco in cosa consiste.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:37:00 GMT)

Sclerosi multipla : nuovo modo per predire la velocità di progressione della malattia : Risulta molto importante conoscere, sin dalle prime fasi della malattia, la velocità con la quale più probabilmente la Sclerosi multipla potrà progredire nel successivo decorso. A tale scopo sono stati studiati diversi biomarcatori che possono essere misurati mediante analisi del sangue e/o del fluido cerebrospinale: l'utilità di tali esami consiste nella possibilità di programmare più opportunamente e adeguatamente gli interventi terapeutici ...

Malato di Sclerosi multipla aggredito e mandato in coma per una rapina : ecco chi è l'aggressore : L'opposizione politica a Milano ha commentato duramente l'episodio di criminalità. "ecco le tragiche conseguenze della presenza di migliaia di clandestini in una Milano totalmente allo sbando e nel ...

Introito di sale con la dieta e Sclerosi multipla : La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale la cui eziologia rimane a oggi ancora sconosciuta. In soggetti geneticamente predisposti, i fattori ambientali giocano un ruolo fondamentale nell’eziopatogenesi della malattia e sono spesso chiamati in causa per spiegare l’aumento di incidenza della sclerosi multipla osservato negli ultimi decenni. Tra i fattori ambientali più studiati negli ...

Sclerosi multipla - un trattamento promettente contro la forma progressiva : (foto: Pixabay) Un nuovo trattamento farmacologico è risultato efficace nella lotta contro la Sclerosi multipla progressiva, mettendo un forte freno all’atrofia cerebrale, un segno tipico della malattia che si manifesta nella riduzione di una parte del cervello. Il farmaco in questione è ibudilast, testato da un team di ricerca coordinato dalla Cleveland Clinic negli Usa in uno studio clinico di fase due, lo stadio intermedio della ...

Sclerosi multipla - AISM : DALLA VELA ALLE NUOVE CURE / Ultime notizie : dall'America arriva l'Ibudilast : SCLEROSI MULTIPLA, l’AISM la combatte con gli sport velistici: Ultime notizie, il caso del malato rapinato a Milano e mandato all'ospedale, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:22:00 GMT)

Sclerosi multipla - l’AISM la combatte con gli sport velistici : Sclerosi multipla, l’AISM la combatte con gli sport velistici: ultime notizie, il caso del malato rapinato a Milano e mandato all'ospedale, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:38:00 GMT)