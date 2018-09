Scioperano gli addetti alla pulizia di treni e stazioni

Lecco - gli alunni «Scioperano» contro il compagno violento : Nella quarta elementare di un paese del Meratese, nella Brianza Lecchese, solo tre alunni si sono presentati in classe. Gli altri quattordici son rimasti a casa: i loro genitori hanno deciso di non mandarli a scuola come atto di protesta e tentativo di trovare una soluzione condivisa a un problema che sta rendendo difficile lo svolgimento, in sicurezza, delle attività didattiche. Uno degli alunni, un bimbo di dieci anni con un quoziente ...

Lecco - bimbo violento a scuola : i compagni Scioperano/ Aggressioni in classe : le famiglie "situazione grave" : Lecco, bimbo violento a scuola: i compagni scioperano e disertano le lezioni per volere delle loro famiglie esasperate per la situazione delicata. Interviene il sindaco.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Ryanair : oggi Scioperano piloti - migliaia di turisti a terra : I piloti della Ryanair scioperano oggi in diversi paesi Ue, e in Germania sono circa 55 mila i passeggeri colpiti dalla mobilitazione. Lo sciopero, nell'ambito di una vertenza che dura da mesi, sulle ...

Gli 'esternalizzati' di Ryanair Scioperano per essere assunti : «Proposta di assunzione per prestazioni servizi di volo come Comandante». Il contratto di lavoro vede da un lato la società Brookfield Aviation International, specializzata nella somministrazione di ...