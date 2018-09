Sci alpino | Federica Brignone e Laura Pirovano tornano sugli sci Obiettivo Soelden per

Sci alpino - l’infortunio è alle spalle per Federica Brignone : l’azzurra torna ad allenarsi sullo Stelvio : L’azzura torna sugli sci questa settimana allo Stelvio, dove sono presenti anche le ragazze della Coppa Europa di discipline tecniche A 46 giorni dalla caduta nel corso di un allenamento sul ghiacciaio svizzero di Zermatt, Federica Brignone torna sugli sci. La ventottenne carabiniera valdostana, procuratasi un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e una microfrattura alla stessa gamba, salirà sul ...

Sci alpino - i gruppi C maschile e femminile lavorano separati : donne sullo Stelvio e uomini a Formia : Strade separate per i gruppi C, donne al Passo dello Stelvio mentre gli uomini lavoreranno a Formia Strade separate settimana prossima per i due gruppi C dello sci alpino. La squadra femminile si allenerà al Passo dello Stelvio da lunedì 24 a sabato 29 settemrbe con Giulia Di Francesco, Francesca Fanti, Giulia Paventa, Elisa Platino, Giulia Tintorri, Petra Unterholzner e Monica Zanoner insieme all’allenatore responsabile Angelo Weiss ...

La Pista Stelvio, inaugurata nel 1982 per la prima edizione di World Series ed entrata in questi ultimi 30 anni nella storia dello sci alpino internazionale, sarà ancora una volta teatro di una nuova importante manifestazione sportiva, la Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà i

Sci : presentata a Bormio Coppa del Mondo Sci alpino : Milano, 20 set. (AdnKronos) - E' stata presentata questa mattina, a Bormio, in provincia di Sondrio, la Coppa del Mondo di sci alpino che si terrà proprio nella località valtellinese il 28 e 29 dicembre prossimi. "La Coppa del Mondo di sci alpino si terrà sulla pista più bella al Mondo, la mitica Pi

Sci alpino – South American Cup - Alex Vinatzer si piazza al secondo posto dietro il russo Trikhichev : Vinatzer secondo nel gigante della South American Cup di Cerro Castor, Maurberger e Borsotti ai piedi del podio secondo posto di Alex Vinatzer nel gigante maschile di Cerro Castor valido per la South American Cup. Il diciannovenne finanziere altoatesino, sesto al termine della prima manche, ha recuperato quattro posizioni nella seconda parte di gara, conclusa a 34 centesimi dal vincitore russo Pavel Trikhichev, il quale ha realizzato il ...

Sci alpino - frattura all’astragalo della caviglia destra per Tommaso Sala : oggi l’operazione : Tommaso Sala verrà operato alla caviglia nella giornata di oggi presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano Tommaso Sala, rientrato in Italia dalle nevi argentine con qualche giorno di anticipo rispetto ai compagni di squadra, è stato sottoposto a nuovi accertamenti alla caviglia destra infortunata in seguito ad un’inforcata durante un allenamento di slalom a Ushuaia. L’esame ha evidenziato un’ulteriore ...

Sci alpino – South American Cup : trionfa il francese Grange - gli azzurri Bacher e Liberatore sul podio : Bacher secondo e Liberatore terzo nello slalom Fis di Cerro Castor vinto da Grange, azzurri prossimi al rientro in Italia Secondo e terzo posto per Fabian Bacher e Federico Liberatore nello slalom maschile disputato sulla pista argentina di Cerro Castor e valevole per la South American Cup. L’altoatesino e il trentino hanno concluso con un distacco rispettivamente di 96 centesimi e 1″04 dal vincitore francese Jean Baptiste ...

Sci alpino - le squadre giovanili azzurre a lavoro tra Hintertux - Saas Fee e Saone : Gli allenamenti settimanali delle squadre giovanili fra Hintertux, Saas Fee e Saone La squadra C maschile si allena questa settimana a Hintertux (Aut) fino al 19 settembre con Matteo Canins, Pietro Canzio, Lorenzo Moschini, Samuel Moling, Matteo Franzoso, Tobias Kastlunger, Giulio Zuccarini, Francesco Gori e Damian Hell con l’allenatore responsabile Simone Stiletto e i tecnici Giancarlo Bergamelli e Marco Maffei. La squadra B ...

Sci alpino - le azzurre dello slalom in viaggio verso Ushuaia : prosegue intanto la riabilitazione della Brignone : Si completa il contingente azzurro a Ushuaia con l’arrivo delle slalomiste. Brignone in recupero, Sala rientra in Italia E’ partito per il Sudamerica l’ultimo contingente di Coppa del mondo femminile che ancora mancava all’appello. Il quartetto delle discipline tecniche di Coppa del mondo composto da Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini sono in viaggio verso l’Argentina, con ...

Sci alpino : le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora - piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala : Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini. Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a ricongiungersi col resto del ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo partite con destinazione Argentina : prevista una lunga sessione di allenamento : ... martedì 11 settembre partono le slalomiste Sono partite dall'aeroporto di Fiumicino le sette azzurre della squadra femminile di Coppa del Mondo con destinazione Ushuaia, in Argentina, dove si ...

Sci alpino - gli azzurri di Coppa del Mondo si allenano duramente a Ushuaia : buone le condizioni meteo : Le squadre maschili di Coppa del Mondo si allenano sotto la neve a Ushuaia, condizioni generali buone Prosegue sulle nevi argentine di Ushuaia la preparazione delle squadre maschili di Coppa del Mondo. Il meteo negli ultimi giorni non sta aiutando gli allenamenti di slalomgigantisti e velocisti, piccole nevicate giornaliere di una decina di centimetri hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, che procede in modo ...

Sci alpino - l’Italia prosegue gli allenamenti in Sudamerica. Uomini ok in Argentina - Sofia Goggia si prepara in Cile : La Nazionale Italiana maschili di sci alpino prosegue la propria preparazione sulle nevi argentine di Ushuaia in vista della Coppa del Mondo. Il meteo però non è molto clemente, piccole nevicate giornaliere hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, slalomgigantisti e velocisti proseguono la propria attività personalizzata. Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini stanno facendo sessioni di velocità insieme a Christof ...