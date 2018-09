Pordenone - dramma sul lavoro : operaio 42enne muore Schiacciato tra pala meccanica e camion : La vittima era impegnata in un cantiere per la realizzazione di una strada privata a San Vito al Tagliamento. Il 42enne che era residente nella stessa cittadina, è rimasto schiacciato tra due mezzi in movimento: una macchina movimento terra e il camion sul quale era caricato il materiale asportato.Continua a leggere

Schiacciato tra due mezzi - morto operaio : ANSA, - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, PORDENONE,, 24 SET - Un operaio di 42 anni, di San Vito al Tagliamento, Pordenone,, è morto in un incidente sul lavoro accaduto poco dopo le 11, in via Comunale, nella ...

Si ribalta trattore - morto Schiacciato agricoltore di 78 anni : Chieti - Un uomo di 79 anni è morto questa mattina nelle campagne di località Bosco Motticce a San Salvo, ai confini con Montenero di Bisaccia (Campobasso). L'agricoltore era nel suo possedimento e stava lavorando per la vendemmia a bordo di un trattore, quando il mezzo si è capovolto e lo ha travolto. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e all'eliambulanza, sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la ...

Grave incidente sul lavoro : operaio Schiacciato tra le lastre di marmo : Montignoso - Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, giovedì, in un'azienda di marmi di Montignoso, in via Aurelia. È successo intorno alle 14.20 quando, per cause in corso di accertamento, un ...

Tragedia sul lavoro - operaio muore Schiacciato da una pala meccanica nel Pavese : La sciagura in una ditta di Mortara che lavora legname riciclato: la vittima, 32 anni, trasportata in elicottero al San Matteo. Non ce l'ha fatta

Meana Sardo. Salvatore Carboni morto Schiacciato dal trattore : Tragico incidente in provincia di Nuoro. Salvatore Carboni, 52 anni, è morto schiacciato dal trattore che stava conducendo. Il pastore

Giuseppe Conte - si mette malissimo : Schiacciato tra Mattarella e Salvini - qua viene giù tutto : Un premier impotente, descritto dai retroscenisti 'paralizzato e irritato'. Giuseppe Conte non sa come affrontare la bollente situazione, umanitaria, diplomatica e politica della Diciotti . È tra due fuochi, il presidente 'tecnico': quello di Sergio Mattarella , che da giorni chiede lo sbarco dei migranti e che da ieri è profondamente maldisposto per lo strappo ...

Muore Schiacciato da trattore rotoballe : ANSA, - MONTEPRANDONE , ASCOLI PICENO, , 14 AGO - Per cause in fase d'accertamento un trattore cingolato dotato di forche che stava trasportando rotoballe di fieno si è spezzato e ribaltato, ...

La tragedia nel parco del paese : il piccolo Matteo Schiacciato al parco dall'opera di un artista : Giocava con gli amici nel giardino pubblico di Castel d'Ario quando è rimasto schiacciato da uno dei due monumenti girevoli a forma di gigantesca panchina che decoravano l'area verde. E' una vera ...

Tragedia a Mantova - ragazzo di 14 anni muore Schiacciato da monumento | : Il ragazzo era con alcuni amici in un parco pubblico a Castel d'Ario, nel Mantovano, quando l'oggetto montato su un piedistallo, è improvvisamente crollato travolgendolo

MANTOVA - 14ENNE MUORE Schiacciato DA PANCHINA GIREVOLE/ Ultime notizie : una tragedia annunciata? : Ragazzino di 14 anni MUORE SCHIACCIATO da struttura in ferro. Ultime notizie: fatale la caduta della giostra da 8 quintali che si è staccata improvvisamente dal proprio sostegno(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:58:00 GMT)

Tragedia a Mantova - a 14 anni muore Schiacciato da panchina girevole/ Ultime notizie : si chiamava Matteo : Ragazzino di 14 anni muore schiacciato da struttura in ferro. Ultime notizie: fatale la caduta della giostra da 8 quintali che si è staccata improvvisamente dal proprio sostegno(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:41:00 GMT)

Mantova - 14enne muore Schiacciato da una giostra ai giardinetti. “Ha ceduto il perno che sorreggeva la struttura” : Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 10 agosto, schiacciato da una pesante struttura in ferro mentre stava giocando con gli amici nei giardinetti pubblici di piazza Castello, a Castel d’Ario, in provincia di Mantova. La dinamica dell’incidente ancora non è chiara, ma secondo le prime ricostruzioni il 14enne è stato travolto da una panchina girevole in ferro che ha ceduto, schiacciandolo. A cedere in ...

Mantova - 14enne muore Schiacciato da una giostra girevole : Un ragazzino di 14 anni è morto nella serata di venerdì dopo essere rimasto schiacciato sotto una giostra girevole. È successo nei giardini pubblici di piazza Castello a Castel d'Ario, in provincia di ...