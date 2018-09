Scandalo al Grande Fratello Vip | per errore c’è il primo nudo pubblico sconvolto

caffeinamagazine

: RT @giannibuffetti: e bravo a Casalino. Non è affatto il ragazzo del grande fratello. Repubblica parla di scandalo? A me invece sembra che… - Stefani83886824 : RT @giannibuffetti: e bravo a Casalino. Non è affatto il ragazzo del grande fratello. Repubblica parla di scandalo? A me invece sembra che… - AnselmiDanilo : RT @giannibuffetti: e bravo a Casalino. Non è affatto il ragazzo del grande fratello. Repubblica parla di scandalo? A me invece sembra che… - rossella_falai : RT @giannibuffetti: e bravo a Casalino. Non è affatto il ragazzo del grande fratello. Repubblica parla di scandalo? A me invece sembra che… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Sorpresa hot nella casa delVip. Come sarebbe sorpresa hot? E come sarebbe “nella casa delVip”? Non si era detto che la trasmissione sarebbe iniziata lunedì 24 settembre? Esatto. Ma alcuni vip sono entrati nella casa già domenica sera. Lo ha annunciato Barbara D’Urso a Domenica Live: “Il Gf Vip inizia domani, ma già stanotte alcuni vip saranno rinchiusi nella Caverna. Hanno realizzato la Caverna al Lido Carmelita”. La caverna, da quel che si è appreso, è una zona tutta nuova che sostituirà il nuovo tugurio. Ebbene, la notizia è che dopo neanche 24 ore di, già si parla di incidente hot. Cominciamo proprio bene… Ma ilpuò seguire già il GF? Esatto, può farlo dalle 24 di domenica su Mediaset Extra. Per la prima diretta condotta dalla Blasi, invece, l’appuntamento è per lunedì sera alle 21.20 su Canale 5. Ma chi sono ...