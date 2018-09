Sara Affi Fella | una mazzata colossale Dopo lo scandalo a Uomini e Donne e le scuse

caffeinamagazine

(Di lunedì 24 settembre 2018)è il ‘caso del giorno’. Da 24 ore circa non si parla che di lei, dell’ex protagonista di Temptation Island prima ed ex tronista dipoi. In breve sostanza la ragazza ha mentito a tutti: Maria De Filippi, redazione del programma e pubblico. Senza dimenticarci di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che lei aveva scelto durante il percorso a. È durata poco tra loro (e infatti lui ora siede sul trono), ma a quanto pare, da parte diera tutta una farsa. I fatti in sintesi, raccontati da una fonte anonima che ha contattato il programma: “Durante tutto il tronoera fidanzata con Nicola Panico (con cui era finitaTemptation, ndr) e complici erano i suoi genitori”. Per non farsi scoprire, “Nicola lasciava la macchina 20km da casa e si abbassava per non farsi vedere per farsi portare a casa di ...