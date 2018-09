Sara Affi Fella iganna tutti a Uomini e Donne | era ancora fidanzata durante il trono Le

Sara Affi Fella : tutta la verità sulla tronista che ha tradito Maria De Filippi : Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Sara Affi Fella, la tronista di Uomini e Donne che ha tradito la fiducia di Maria De Filippi. La giovane, che è salita sul trono nella scorsa stagione, era fidanzata durante la sua partecipazione al programma. Ma andiamo con ordine. Sara è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per aver preso parte a Temptation Island in coppia con il fidanzato Nicola Panico. Dopo al fine della trasmissione ...

Raffaella Mennoia non accetta le scuse di Sara Affi Fella e replica : “Complimenti a te e famiglia” : Raffaella Mennoia ancora contro Sara Affi Fella, l’autrice di Uomini e Donne scrive: “Complimenti a te e famiglia” Il mea culpa di Sara Affi Fella fatto stamattina sui social non ha per niente convinto Raffaella Mennoia oggi. L’autrice storica di Uomini e Donne, infatti, su Instagram ha spiegato di non essere molto convinta delle scuse fatte […] L'articolo Raffaella Mennoia non accetta le scuse di Sara Affi Fella e ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini vanno a convivere. L'annuncio via social - ma il profilo sparisce : Mentre in queste ore una vera e propria bufera si sta abbattendo su Sara Affi Fella, rea di aver ingannato la redazione di Uomini e Donne. La vita sentimentale dell'ex tronista procede a gonfie...

Uomini e Donne - caso Sara Affi Fella : Nicola Panico e Vittorio Parigini litigano sui social : E' una vera bufera a tutti gli effetti quella che si sta consumando attorno a Sara Affi Fella. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime ore è stata smascherata dalla redazione del programma per aver raggirato il suo trono, incontrandosi di nascosto con il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Quest'ultimo ha coinvolto Sara in un'altra polemica che la riguarda.Come sappiamo, la ragazza è stata legata a Luigi Mastroianni (ora tronista) ...

Sara Affi Fella : Raffaella Mennoia attacca/ Persi migliaia di follower su Instagram (Uomini e donne) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La redazione inguaia Sara Affi Fella, raccontando i retroscena della sua relazione con Nicola Panico. Lei risponde...(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella smascherata : "Ho sbagliato - mi assumo le conseguenze" : Alla corte di Maria De Filippi è scoppiato il 'caso' Sara Affi Fella : dopo le varie critiche che hanno colpito la ragazza, la quale aveva preso a frequentare il calciatore Vittorio Parigini dopo la ...

Choc a Uomini e Donne : la clamorosa verità su Sara Affi Fella. Maria De Filippi esterrefatta : Sara Affi Fella è nei guai. E rischia di far cadere il castello di Uomini e Donne se la notizia che circola insistentemente nelle ultime ore dovesse rivelarsi veritiera: Luigi Mastroianni non è mai stato la prima scelta di Sara. Anzi, a dirla tutta, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha vissuto una situazione alquanto ingarbugliata: la Affi Fella, infatti, nel periodo maggio-giugno avrebbe avuto una storia d’amore clandestina con Nicola ...

Uomini e Donne - la verità su Sara Affi Fella : il dossier degli autori di Maria De Filippi - sputtanata : Sara Affi Fella è sicuramente una delle troniste più chiacchierate di Uomini e Donne . La sua vita sentimentale, infatti, sta tenendo banco anche in questa nuova stagione malgrado la sua avventura ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ora ci rimette pure soldi : chi la abbandona dopo lo sgarro a Maria De Filippi : dopo lo scandalo Sara Affi Fella , scoppiato ieri, domenica 23 settembre, con l'uscita delle anticipazioni di Uomini e Donne , il web non è potuto stare in silenzio anzi proprio da lì si è scatenata ...

Selvaggia e le dure parole su Sara Affi Fella : “Lo sapevo che era così” : Selvaggia Roma contro Sara Affi Fella: “Che schifo, da Premio Oscar” Selvaggia Roma non prende assolutamente le difese di Sara Affi Fella, anzi conferma ciò che aveva detto in passato. Infatti, l’ex fidazata di Francesco Chiofolo aveva preannunciato tutto ciò quando uscì fuori la notizia che Sara sarebbe diventata la tronista di Uomini e Donne. […] L'articolo Selvaggia e le dure parole su Sara Affi Fella: “Lo sapevo ...

Sara Affi Fella / Uomini e donne - addio ai social di Vittorio e le ammissioni di Nicola Panico : Uomini e donne, anticipazioni trono classico. La redazione inguaia Sara Affi Fella, raccontando i retroscena della sua relazione con Nicola Panico. Lei risponde...(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha ingannato tutti : era ancora fidanzata durante il trono. Le scuse : «Ho sbagliato» : Domenica movimentata per i fan di Uomini e Donne. Al centro di un vero e proprio scandalo l'ex tronista Sara Affi Fella, accusata di aver ingannato la redazione per avere visibilità. Dopo...

UeD news - brutto colpo per Sara Affi Fella : persi migliaia di follower : Uomini e Donne, i social contro Sara Affi Fella: calo improvviso di follower Il pubblico di Uomini e Donne inizia a dare i primi segni di vita contro l’ex tronista Sara Affi Fella. Dopo il video pubblicato dallo staff del Trono Classico, sui social si è dato vita ad una guerra tra i fan della […] L'articolo UeD news, brutto colpo per Sara Affi Fella: persi migliaia di follower proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Sara Affi Fella stava con Nicola Panico durante il trono : Ancora uno scandalo a Uomini e donne. Protagonista, questa volta, è la ex tronista Sara Affi Fella. Come riporta Isa e Chia, domenica 23 settembre sono state registrate le nuove puntate del trono Classico, ed è emersa un’inaspettata verità che riguarda proprio Sara (che ora ha un nuovo amore). Si scopre infatti che la ragazza, per tutta la durata del suo trono, ha continuato ad avere una relazione con il suo ex Nicola Panico, l’uomo ...