Sanità | polmoniti nel Bresciano | confermata la legionella nelle torri di raffreddamento

Sanità : Gallera su polmoniti - oggi 4 ricoveri e calano accessi a ps : Milano, 14 set. (AdnKronos) – “Come comunicato negli ultimi giorni, si sta sempre più riducendo il numero degli accessi per problemi respiratori ai pronto soccorso dei Comuni del Bresciano e dell’alto mantovano. oggi gli accessi sono stati 10 di cui solo per 4 e’ stato richiesto il ricovero ospedaliero”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera . “Per quanto ...

Sanità - Iss sulle polmoniti in Lombardia : “Escluso legame con la rete idrica - indagini a tappeto” : Prosegue con indagini a tappeto l’inchiesta epidemiologica e microbiologica sui casi di polmonite registrati in numerosi comuni delle Provincie di Brescia e di Mantova da inizio settembre. A fare il punto è l’Istituto superiore di Sanità, in un report pubblicato online sul portale ‘Epicentro’, in cui si precisa che “dopo aver controllato la rete di distribuzione dell’acqua potabile è stata esclusa la ...