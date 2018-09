San Vito Lo Capo | torna il Cous Cous Fest | ospiti Le Vibrazioni ed Ermal Meta

Il weekend del gusto si festeggia a Oriolo Romano e a San Vito Lo Capo : ... oltre a un ricco programma che spazierà dagli spettacoli musicali alle conferenze a tema, dai mercatini fino alle mostre d'arte: ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo e i più ...

San Vito dei Normanni - SI INAUGURA DOMENICA CASA "INSIEME" : LA RISPOSTA DEL COMUNE ALL'EMERGENZA ABITATIVA : È stato coinvolto anche l'Ufficio Tecnico che ha provveduto a ristrutturare in economia i servizi igienici, che risultavano fortemente danneggiati. Importante è stato anche l'apporto della comunità ...

Carabinieri : cambio di comando alla compagnia di San Vito dei Normanni : SAN Vito DEI Normanni - cambio di comando alla compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni. Il capitano Diego Ruocco, dopo cinque anni di permanenza, lascia il posto al parigrado cpitano ...

Cous Cous Fest : la 21edizione a San Vito dal 21 al 30 settembre. Tra gli ospiti Le Vibrazioni - The Kolors - Gemitaiz - Carmen Ferreri e Beppe ... : E' completo il palinsesto del Cous Cous live sow, il calendario degli spettacoli, tutti gratuiti, ad eccezione del concerto di *Ermal Meta*, in programma venerdì 28 settembre , ticket *17,50 euro *...

«BAROCCO FESTIVAL» - A San Vito MUSICHE E DANZE DELLE CORTI RINASCIMENTALI : In quel contesto, il maestro di danza diventa una figura professionale di riferimento per tutti gli spettacoli e le celebrazioni di corte. Giovanni Ambrosio, danzatore e coreografo del XV secolo, ...

Premiato con il Leone d'oro nel 1988, il film del compianto Ermanno Olmi parla dell'ineluttabilità del destino che si incrocia con il Destino ultimo.

Amici di Maria De Filippi - colpo di scena : Vito ConverSano - svolta sessuale a 30 anni : la foto-rivelazione : Io amo il mondo. E grazie a Dio che viviamo la nostra vita per come siamo e no chiusi in una repressione... , Il mio cuore vive, e per sempre sarà così....!'.

San Vito - la prima è un disastro : annullata la gara Cosenza-Hellas Verona : Con ancora negli occhi i festeggiamenti di un grande traguardo sportivo raggiunto, il ritorno in cadetteria dopo quindici lunghe stagioni, il Cosenza si vede annullare la gara d'esordio [VIDEO] casalingo dello Stadio San Vito - Marulla contro l'Hellas Verona a causa di un manto erboso ritenuto inadeguato dal direttore di gara. Una corsa contro il tempo andata in scena nelle ultime settimane che si è mostrata inutile, impedendo ai tifosi ...

Omegna - alla festa di San Vito è la notte dei fuochi d'artificio : Proseguono gli spettacoli nelle altre aree del centro storico con in piazza XXIV aprile la 'Guzzetti & friends band', che propongono musiche Anni 70, 80 e 90. Nel palco allestito ai giardini ci sarà ...

la notte amarcord alla festa di San Vito : sul palco arrivano i Dik Dik : Con 'Sognando la California' hanno portato una generazione di giovani - oggi sessantenni - a sognare che un mondo migliore era possibile. Intramontabili, anche dopo numerosi cambiamenti di organico, i Dik Dik sono un simbolo dell'Italia e stasera alle 21,30 saranno in piazza Salera per la festa di San Vito .

Arriva a San Vito di Omegna "Il congiuntivo" canoro di Lorenzo Baglioni : Laureato in matematica, ha anche insegnato, si è 'specializzato' nel comporre canzoni che direttamente o meno hanno a che fare con la scienza e le materie scolastiche. Lorenzo Baglioni stasera salirà ...

Oggi a Mazara iniziano le celebrazioni del Festino di San Vito : Il programma della Festa, oltre alla sacra rappresentazione 'San Vito e la Grande Guerra' , 24 agosto, e ad altri spettacoli serali, prevede performance sportive e di artisti figurativi di strada. ...

