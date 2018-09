Samsung ha richiesto la registrazione del marchio Samsung Buds all’EIUPO

tuttoandroid

(Di lunedì 24 settembre 2018)ha inviato la richiesta per ladel. In attesa dell'accettazione da parte dellEIUPO c'è motivo di supporre che il produttore sudcoreano abbia in mente una svolta riguardo al settore audio e agli auricolari che saranno presenti sugli smartphone futuri (abbandono del jack audio da 3,5 mm?). L'articolohaladelall’EIUPO proviene da TuttoAndroid.