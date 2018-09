Salvo Sottile Non escludo un mio ritorno a Mediaset S' è fatta notte

Mi Manda Rai 3 - la nuova stagione con Salvo Sottile : E’ ufficialmente iniziata la nuova edizione di “Mi Manda Rai 3”, la storica trasmissione della Rai condotta da Salvo Sottile: ecco le novità Dopo lo speciale “Prima dell’alba Estate” proseguono gli impegni televisivi di Salvo Sottile confermato alla guida della nuovissima edizione di “Mi Manda Rai3“, lo storico programma che da sempre si occupa della difesa dei diritti dei consumatori. Mi Manda rai ...

Prima dell’alba : Salvo Sottile racconta in prime time le notti estive - tra divertimenti e crimine : Salvo Sottile, Prima dell'Alba Le lunghe notti estive traboccanti di vita e di storie da scoprire non potevano sfuggire al racconto di Salvo Sottile. Il giornalista è tornato a fare le ore piccole anche nella bella stagione per confezionare uno speciale di Prima dell’alba – il programma di inchieste notturne da lui condotto – che andrà in onda eccezionalmente in prime time mercoledì 5 settembre prossimo. Spaziando dalla Sardegna ...

Salvo SOTTILE/ "A La7 il periodo più buio - torno in Rai con Prima dell'alba" : SALVO SOTTILE si rimette in gioco con una doppia conduzione su Rai 3. E parla di La7: "Il momento peggiore l'ho vissuto lì, quando Linea gialla è stato cancellato".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:52:00 GMT)

