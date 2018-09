Salvini | Il debito scende solo se la gente torna a lavorare

blogo

(Di martedì 25 settembre 2018) Nonmigranti. Matteo, fresco dell'approvazione del decreto Immigrazione durante il Consiglio dei Ministri di oggi, è stato ospite di Nicola Porro su Rete4 e se parte del suo intervento è stato dedicato alla questione dell'immigrazione, il Ministro dell'Interno ha voluto approfittare della vetrina di Quarta Repubblica per ribadire l'impegno del governo di Giuseppe Conte per far ripartire l'Italia e il mercato del lavoro.Questo, lo sentiamo ripetere ormai da mesi, dovrebbe passare per lo smantellamento della legge Fornero, ma anche per la flat tax che la Lega sta spingendo con forza:Il mercato del lavoro si è drogato. Ho chiesto a Di Maio e agli amici 5 Stelle che non fosse un sussidio, ma che fosse un aiuto per chi perde lavoro, a ritrovare lavoro e fosse legato all’accettazione di offerte di lavoro. Dobbiamo riportare il lavoro ad avere la sua dignità, perché il lavoro ...