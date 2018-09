agi

: RT @Agenzia_Italia: Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto sicurezza. Cosa succede adesso - Rom_Lisa : RT @Agenzia_Italia: Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto sicurezza. Cosa succede adesso - GiulioMDiGiulio : RT @Agenzia_Italia: Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto sicurezza. Cosa succede adesso - fabiogreco : RT @Agenzia_Italia: Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto sicurezza. Cosa succede adesso -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Stop alle richieste di asilo in caso di caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado, modifica della normativa in materia dell'accoglienza con l'abolizione del permesso umanitario, maggiore permanenza nei centri di prima accoglienza e revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo. Il, che accorpa i precedenti decretie immigrazione, è stato approvato all'unanimità dal consiglio dei ministri. È lo stesso ministro dell'Interno a darne l'annuncio, sui social, a cdm ancora in corso. ", alle 12.38 il consiglio dei ministri approva all'unanimità. Sono felice", ha scritto. "Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di ...