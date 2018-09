Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto Sicurezza. Cosa succede adesso : Stop alle richieste di asilo in caso di caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado, modifica della normativa in materia dell'accoglienza con l'abolizione del permesso umanitario, maggiore permanenza nei centri di prima accoglienza e revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo. Il decreto Salvini, che accorpa i precedenti decreti sicurezza e immigrazione, è stato approvato ...