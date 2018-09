Salvini | “Dl Immigrazione lo avrebbe fatto un francescano Entro ottobre taglio 35 euro”

Salvini : “Dl Anticorruzione? Giusto ma va cambiato. Non possiamo mettere italiani alla mercé del primo giudice che passa” : “Qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo”. Questo qualcuno sono i giudici, che fanno “processi politici” alla Lega e non possono “intercettare o pedinare o indagare” 60 milioni di italiani. Motivo per il quale il decreto anticorruzione varato giovedì dal Consiglio dei ministri, pur essendo “un segnale importante“, va rivisto. Parla così Matteo Salvini, ministro ...