Salvini | al governo con Di Maio per prossimi cinque anni

Medici Senza Frontiere contro il decreto Salvini : “Dal governo politiche repressive” : L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere si espone contro il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione approvato oggi. Secondo MSF, infatti, si andrà in direzione opposta rispetto a quella necessaria: invece che favorire l'integrazione, si preferiscono politiche migratorie repressive che non hanno "interesse per la vita, la salute e la dignità di migliaia di uomini, donne e bambini".Continua a leggere

Decreto Sicurezza - Maurizio Acerbo di Prc delira : 'Governo di fascisti e bastonatori. Matteo Salvini...' : Una sinistra sempre più allo sbando perde la testa anche in occasione del sì in Cdm al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini . In preda a una crisi isterica, la sinistra urla all'allarme-fascismo ...

Salvini : "Obiettivo chiusura tutti i campi Rom entro la fine del mandato di Governo" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dove è stato approvato il decreto Sicurezza. "Il tema dei campi Rom non è oggetto del decreto, tuttavia in accordo con i Sindaci l'obiettivo è di arrivare alla chiusura di tutti i campi entro la fine del mandato di Governo". Così il Ministro ...

PANAMA BLOCCA AQUARIUS 2 : Salvini NEGA PRESSIONI GOVERNO/ Ultime notizie migranti - ong 'ancora morti in mare' : AQUARIUS 2 salva 50 migranti e SALVINI rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

Migranti - Panama blocca Aquarius 2 : Salvini nega pressioni governo/ 'Panama non so neanche che prefisso ha' : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

Salvini dichiara : “Al governo avrei voluto la Meloni e non Forza Italia” : Matteo Salvini: “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” Il leader della Lega si è espresso anche sull’esecutivo e su una delle misure principali che l’alleato M5s vuole varare con la manovra: il reddito di cittadinanza. “Noi abbiamo chiesto che fosse limitato nel tempo e fosse davvero una misura per reinserire chi è stato espulso dal lavoro e deve dire sì a proposte di lavoro che gli saranno ...

Rocco Casalino : audio Whatsapp genera caos nel Governo/ Insulti a Mef e Tria : Salvini - "è stato incauto" : Rocco Casalino, l'audio Whatsapp contro Mef e Tria genera caos nel Governo Lega-M5s. Ultime notizie, Salvini 'è stato incauto': le reazioni.

Salvini smorza i toni per rassicurare gli alleati di governo : Salvini aveva reagito con una diretta Facebook all’iniziativa della Magistratura che lo ha messo Sotto indagine per i fatti della Diciotti. Si era trattato soltanto di uno sfogo che però aveva preoccupato i suoi partners per l’eventualità in un conflitto istituzionale. Il Forum Ambrosetti di Cernobbio è stata la cornice all’interno della quale il numero uno del Viminale ha corretto il tiro. Dal guardasigilli Bonafede ...

Rocco Casalino : audio Whatsapp genera caos nel Governo/ Insulti a Mef e Tria : Salvini - “è stato incauto” : Rocco Casalino, l'audio Whatsapp contro Mef e Tria genera caos nel Governo Lega-M5s. Ultime notizie, Salvini al collega "è stato incauto": le reazioni e la difesa di Conte e Di Maio(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

