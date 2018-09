Salvato velista gravemente ferito nell’Oceano Indiano

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) Tratto in salvo ilAbhilash Tomy, rimastotre giorni fa, mentre era impegnato in una gara di vela intorno al mondo, la Golden Globe Race. “È cosciente e al sicuro, gli sforzi di soccorso sono stati ritardati a causa di onde alte 8-10 metri e forti venti“, ha spiegato la Marina Militare. Tomy si trova da solo sulla propria imbarcazione a 3.500 chilometri dalle coste dell’Australia occidentale quando, a causa di una tempesta con onde alte fino a 14 metri, l’albero della sua nave di 10 metri si è rotto colpendolo alla schiena. Il 39enne non poteva muoversi, bere o mangiare, ma è riuscito ad inviare un SOS. E’ stato raggiunto e soccorso questa da una nave da pesca francese. L’uomo, il primoad aver completato il giro del mondo in barca a vela nel 2013, verrà ora trasnella vicina isola di Amsterdam, nel sud ...