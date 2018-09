Salute | le malattie del cuore causano il 44% dei decessi | numeri in aumento

Salute - non solo diabete : l’insulina potrebbe essere la nuova cura anche contro le malattie infiammatorie croniche intestinali : Milioni di persone nel mondo assumono l’insulina ogni giorno per curare il diabete. Eppure il diabete sembrerebbe non essere l’unica malattia su cui l’insulina abbia effetto. L’infiammazione cronica intestinale può essere curata in maniera efficace iniettando l’insulina nel retto, secondo i risultati di un nuovo studio condotto su roditori. Lo studio, pubblicato su Journal of Crohn’s and Colitis, è una collaborazione tra i dipartimenti ...

Salute : l’Italia tra i Paesi al top per la riduzione dei morti per malattie non trasmissibili : Secondo una ricerca condotta dall’Imperial College di Londra e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicata su Lancet, sono pochi i Paesi al mondo che stanno riducendo le morti per malattie non trasmissibili ad una velocità sufficiente a soddisfare gli obiettivi dell’Onu per il 2030: l’Italia figura nel gruppo dei migliori insieme a Francia, Australia e Corea del Sud. Le malattie non trasmissibili ogni anno ...

Salute - scoperte possibili cause delle malattie neurodegenerative : Uno studio interdisciplinare effettuato su lievito di birra Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) ha condotto alla scoperta di tre geni che portano l'informazione genetica necessaria alla fabbricazione di altrettante proteine, la cui mancanza o difetto potrebbe essere la causa di malattie neurodegenerative nell'uomo. Alla ricerca, che ha utilizzato come strumento d'indagine il Tellurito di potassio, un composto la cui ...

Salute : le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani : Le malattie delle valvole cardiache colpiscono un milione di italiani, e “si ritiene che siano sottostimate e’ sottovalutate, nonostante abbiano un’elevata mortalita’ se non curate“: lo rende noto Sergio Berti, presidente della Fondazione Gise, Societa’ italiana di cardiologia interventistica, in occasione della 1ª edizione italiana della Giornata Europea sulle malattie delle valvole cardiache. Da ...

Salute : rischio malattie cardiovascolari per gli amanti del barbecue : Secondo un nuovo studio presentato al Congresso della Società europea di cardiologia Esc, in corso in Germania, l’utilizzo a lungo termine di carbone, legno o carbonella per cucinare è associato a un aumentato rischio di morte per malattie cardiovascolari. Un tema di esperti guidato da Derrick Bennett dell’università di Oxford (Regno Unito) ha valutato l’associazione tra uso di combustibili solidi in cucina e morte ...

Salute : malattie esotiche si affacciano anche in Europa : Secondo alcuni esperti citati dal Guardian, l’aumento di casi di virus del Nilo Occidentale sarebbe da considerarsi un campanello d’allarme: anche altre malattie finora tipiche dei Paesi esotici si stanno affacciando in Europa, a causa dei cambiamenti climatici. Secondo Jan Semenza dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), sono sempre più frequenti periodi di caldo intenso seguiti da piogge, il clima ...

Salute : fumo passivo da bimbi aumenta rischio malattie polmonari : Una ricerca, pubblicata sull’American Journal of Preventive Medicine, condotta dall’American Cancer Society, ha scoperto che se i genitori fumano aumenta per i più piccoli il rischio di morire per gravi malattie polmonari da adulti. E’ possibile che il fumo passivo nell’infanzia, hanno spiegato gli esperti, “aggiunga ogni anno sette morti su 100mila adulti non fumatori“. I ricercatori hanno studiato 70.900 ...

Salute - USA : no ai tatuaggi dal 78% dei genitori - paura per infezioni e malattie : Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale negli Stati Uniti, in merito ai tatuaggi che hanno fatto o potrebbero fare i figli, il 78% genitori ha riposto che non sono favorevoli a causa di “infezioni, cicatrici, trasmissione di malattie come l’epatite o l’Hiv attraverso gli aghi“. L’indagine è stata condotta dal C.S. Mott Children’s Hospital National Poll dell’Università del Michigan. Dal ...

Salute : l’esposizione al fumo passivo durante l’infanzia aumenta il rischio di morire per malattie polmonari in età adulta : È noto che il fumo passivo abbia effetti avversi sui polmoni e sul sistema vascolare sia nei bambini che negli adulti, ma non si sa se l’esposizione in età infantile sia associata alla mortalità in età adulta. Per esplorare l’argomento, gli epidemiologi dell’American Cancer Society hanno esaminato le associazioni dell’esposizione al fumo passivo sia in età infantile che adulta con la morte per cardiopatia ischemica, ictus, malattia polmonare ...

Salute - lo sceening di massa è realtà : individuabili 5 malattie : Ottenuto screening di massa basato sul Dna che permette di identificare ampie porzioni della popolazione a rischio di almeno cinque malattie tanto comuni quanto gravi. Tra queste quelle cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Descritta sulla rivista Nature Genetics, la tecnica è stata messa a punto dai ricercatori del massachusetts Institute of Technology (Mit) e dell’università di Harvard. “E’ uno dei primi risultati degli ...

Salute - lo sceening di massa è realtà : individuate 5 malattie : Ottenuto screening di massa basato sul Dna che permette di identificare ampie porzioni della popolazione a rischio di almeno cinque malattie tanto comuni quanto gravi. Tra queste quelle cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Descritta sulla rivista Nature Genetics, la tecnica è stata messa a punto dai ricercatori del massachusetts Institute of Technology (Mit) e dell’università di Harvard. “E’ uno dei primi risultati degli ...

Salute : l’Oms sceglie un centro milanese per lo studio delle malattie degli agricoltori : Tra i 73 centri di collaborazione riconosciuti in tutto il mondo, solo 40 sono stati riconfermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ come centri di collaborazione attiva in ambito di Medicina del Lavoro: l’International Centre for Rural Health (centro Internazionale di Medicina Rurale) dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e’ uno di questi. Si tratta di un traguardo importante per Claudio Colosio, ...