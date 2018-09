Salone Nautico | Mattarella a Genova

Genova : al Salone Nautico un sommergibile rosso per osservare i fondali : Tra i protagonisti del Salone Nautico di Genova vi è anche un semisommergibile, “Ambra“, rosso e tondeggiante, lungo quasi 10 metri e largo 2,45: con 12 posti, consente di osservare i fondali attraverso grandi oblò sotto il livello del mare. “Noi siamo importatori e distributori esclusivi per l’Italia. I mezzi sono prodotti in Croazia, li abbiamo scoperti l’anno scorso in vacanza, io e mia figlia, e abbiamo capito ...

Salone Nautico : Genova si candida a ospitare una tappa del nuovo giro del mondo a vela : Genova si candida ad ospitare una tappa del prossimo giro del mondo a vela in equipaggio: partirà a ottobre 2021 con una formula nuova. Sarebbe l’unica tappa in Italia. “C’e’ la possibilita’ che la citta’ ce la faccia, ha l’esperienza, le capacita’ e soprattutto ha passione per il mare e per questa bella regata attorno al mondo, la piu’ bella. Spero che arriveremo qui,” ha dichiarato ...

Salone Nautico di Genova : presentata la “Ice Rib Challenge” - da Palermo a New York su un gommone di 12 metri : “Ice Rib Challenge”: è la nuova impresa/avventura di Sergio Davì, protagonista di numerosi raid a bordo di gommoni, come la traversata dell’Atlantico effettuata lo scorso anno partendo dalla Sicilia e arrivando a Recife, in Brasile. Davì, che ha presentato la sua Ice Rib Challenge al Salone Nautico nello stand di Suzuki, ha parlato di un’avventura estrema: “Per i mari che attraversa e per le condizioni meteo davvero estreme”. Davì ...

Affluenza in crescita al Salone Nautico di Genova : “Sui numeri siamo fiduciosi che siano più dell’anno scorso. Ci sono più metri quadrati da percorrere ma vediamo una maggiore densità di persone“. Lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria nautica Carla Demaria, durante il punto stampa parlando ai giornalisti dell’Affluenza di pubblico in crescita durante il Salone Nautico di Genova, in corso negli spazi espositivi della Fiera del capoluogo ligure fino al 25 ...

Salone Nautico di Genova - biglietti a ruba : Genova, 23 set. (AdnKronos) - Grande affluenza al Salone Nautico di Genova dove il week end si è aperto con code alle biglietterie per i numerosi arrivi di visitatori nel terzo giorno della kermesse alla Fiera. Non ci sono ancora dati ufficiali sulle presenze, che verranno forniti al termine della m

Salone Nautico : Ucina - salone rimbolo rilancio Genova : 'Lo specchio del mercato è questo salone in crescita': lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria Nautica, presentando i dati del settore al salone Nautico di Genova.

Salone Nautico - "primo bilancio positivo" : Genova, 21 set. (Adnkronos) - "Il primo bilancio è positivo. Questo Salone è la prova che sono cresciuti tutti i segmenti, poi ce ne sono alcuni che esplodono, come quello dei motori fuoribordo. I dati sul numero di visitatori li daremo alla fine ma per ora siamo sui livelli dello scorso anno, con c

Salone Nautico di Genova – North Sails protagonista con un’installazione a supporto della salvaguardia dei mari : North Sails tra i protagonisti della 58ª edizione del Salone nautico di Genova con una speciale installazione a supporto della salvaguardia dei mari Inizia oggi la 58°edizione del Salone nautico di Genova e North Sails si conferma tra i marchi protagonisti. Questa stagione, però, non solo come espositore ma anche come interprete di un forte messaggio di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento dei nostri mari. Proprio in occasione ...