Russia | Navalny arrestato subito dopo aver lasciato carcere

Russia - PROTESTE CONTRO RIFORMA PENSIONI : 300 ARRESTI/ Ultime notizie : Navalny vs Putin - "ha finito i soldi" : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.