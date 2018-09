Ronaldo | “un’altra importante vittoria”

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Un'altravittoria. Avanti cosi mragazzi, tutti insieme". E' il commento sui social di Cristianodopo il 2-0 della Juventus a Frosinone, vittoria aperta da un gol del portoghese all'81'. La squadra di Allegri continua il suo cammino in campionato a punteggio pieno con 5 vittorie. (AdnKronos)