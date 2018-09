Romina Power e Albano Carrisi | la clamorosa frase di Mara Venier a Domenica in | ' Fai la

“Fai la santarellina ma…”. Mara Venier parla : tutta la verità su Romina Power. Ma quale Al Bano… : Seconda settimana di “Domenica In” e ancora una volta Romina Power protagonista nel salotto di Mara Venier. La zia d’Italia ha messo da parte le polemiche nate da un esposto presentato dal Partito Democratico per una frase ‘irriguardosa’ pronunciata in fascia protetta e si è dedicata, solo ed esclusivamente, ai suoi ospiti della domenica. E tra questi, appunto, l’ex signora Carrisi: Romina Power. La cantante ...

Domenica In - Romina Power e Mara Venier derise da tutto lo studio : colpa degli sgabelli : L'elemento che domina la nuova stagione di Domenica In targata Mara Venier è l'assoluta imprevedibilità di quel che può accadere in studio. E tra le scene più impensabili, i telespettatori di Raiuno ...

Lo strano bikini di Romina Power : "Impronta". Romina Power è attivissima anche sui social network, dove allieta i suoi fan - su Instagram sono oltre 100mila - con scatti di vita quotidiana.L"ultimo di questi è simpatico e, per così dire, misterioso. Già, perché l"ex moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato su Instagram una foto mentre si rilassa al mare, in una spiaggia della Puglia, dove si trova per impegni lavorativi.Ma nello scatto non appare, ecco. Cioè? Beh, in foto fa ...

Romina Power sarà di nuovo a Domenica in - Al Bano ospite alla terza puntata : Dopo il buon successo della prima puntata di Domenica in, andata in onda il 16 settembre, e che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier, Romina Power fara' di nuovo ritorno negli studi Fabrizio Frizzi, dove si svolge la trasmissione. Si preannuncia, dunque, un'altra super puntata per il contenitore del dì di festa in onda su Rai 1 [VIDEO] che la scorsa settimana è tornata a battere negli ascolti Domenica Live di Barbara D'Urso dopo un ...