Roma | un grande ex | ' Pastore non idoneo a questa squadra | si sapeva'

Giro d'Italia 2019/ Grande Partenza da Bologna - presentate le tappe in Emilia Romagna : Giro d'Italia 2019: Grande Partenza da Bologna, presentate le tappe in Emilia Romagna. Il via sabato 11 maggio con una bellissima cronometro sul San Luca(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:47:00 GMT)

Giro d’Italia 2019 – Percorso e altimetria della Grande Partenza e delle tappe dell’Emilia Romagna : Giro d’Italia 2019: in Emilia Romagna la Grande Partenza e altre tappe sul territorio: Percorso e altimetria Sarà Bologna, capoluogo della Regione Emilia-Romagna, a dare il via sabato 11 maggio alla 102a edizione della Corsa Rosa. Un via spettacolare e selettivo, con una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città porterà gli atleti sul San Luca. La seconda tappa, domenica 12, ripartirà da Bologna per dirigersi verso ...

Totti : 'Restare a Roma la mia più grande vittoria. Un carcerato si allungò la pena per vedermi' : Un sentimento che l'ha reso grande in tutto il mondo: "Il giorno del mio addio è stato diverso rispetto a tutti gli altri dei 25 anni di carriera " ha dichiarato lo stesso Francesco Totti a Che tempo ...

Per i Romani l’autunno era sacro : in suo onore Augusto costruì l’orologio più grande del mondo : Non aveva le sembianze di una vera e propria divinità, tuttavia per gli antichi romani l’autunno era uno dei periodi più importanti dell’anno. Simbolo di potere e ordine, nella data dell’equinozio Augusto decise di celebrare la propria nascita: costruendo l’orologio più grande del mondo.Continua a leggere

Il 24 e 25 settembre a Roma “The young side of Lymphoma” - un grande confronto tra giovani specialisti : Torna il 24 e 25 settembre a Roma, ospitato per le due giornate di lavori all’UNA Hotel di via Giovanni Amendola, l’importante convegno che radunerà giovani studiosi da tutta Italia per confrontarsi sul Linfoma. “The young side of Lymphoma” è un evento nato nel 2016 a Reggio Emilia da un’idea di Francesco Merli, attuale Vicepresidente della Fondazione Italiana Linfomi, la cui particolarità è che sia i docenti che i partecipanti sono tutti medici ...

Roma - Totti : 'Real Madrid squadra di marziani - ma possiamo fare una grande partita' : Poco più di due anni fa, il Bernabeu lo ricopriva di applausi. Era il marzo del 2016 e lui entrava in campo a 15' dalla fine al posto di El Shaarawy. Ritorno degli ottavi di Champions e sconfitta per ...

La vita promessa - Ricky Tognazzi a TvBlog : "E' un grande Romanzo italiano che racconta la storia con la S maiuscola" (Video) : Ricky Tognazzi è il regista de La vita promessa, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, domenica 16, lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1° ottobre 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato Ricky Tognazzi in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie. Al celebre attore e regista, abbiamo subito chiesto le sensazioni che ha provato quando ha messo mano al progetto per la prima volta:prosegui la ...

Lago di Nicea - scoperta basilica Romanica di 1600 anni fa edificata da Constantino il Grande : Nel Lago di Nicea, a soli tre metri di profondità, è stata identificata una chiesa romanica costruita a partire dal 325 dopo Cristo, in seguito al primo Consiglio di Nicea. Evento che nella storia della cristianità assume un ruolo cruciale, perché fu indetto da Costantino il Grande 1600 anni fa.Continua a leggere

Autostrade digitali : al via il progetto smart road dedicato al Grande Raccordo Anulare di Roma e alla Roma-Fiumicino : Le Autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma e A91 Roma-Aeroporto Fiumicino diventeranno vere e proprie Autostrade digitali, connesse e controllate Il progetto smart road di Anas prosegue con i lavori sulle Autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’ e A91 ‘Roma-Aeroporto Fiumicino’ dopo l’avvio degli interventi, entro la fine di settembre, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. La smart road Anas, oltre a garantire i servizi ...

Maltempo Roma : ripristinata la circolazione sul Grande raccordo anulare : La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo anulare a Roma: il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Le intense precipitazioni atmosferiche non hanno consentito la riapertura dell’intera carreggiata prevista alle 6. E’ rimasta chiusa, oltre l’orario previsto, anche la ...

Giulia Salemi e Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018? / Avvistati a Roma per la registrazione del promo : Giulia Salemi e Fabio Basile sono i prossimi inquilini del Grande Fratello Vip 2018? I due sono stati Avvistati a Roma, dove in questi giorni si registra il promo di...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:21:00 GMT)

In Albania intitolano una strada ad Alessandro Leogrande - mentre a Roma si discute di Almirante : Ad Alessandro Leogrande, scrittore, giornalista e intellettuale scomparso prematuramente lo scorso 27 novembre a soli 40 anni, il prossimo 7 settembre sarà dedicata una strada a Tirana. Tre giorni di eventi si susseguiranno nella capitale dell'Albania per ricordare l'autore italiano de "Il naufragio", imperdibile libro in cui Leogrande raccontò la tragedia della Katër i Radës.Continua a leggere

Milan - con ritmo e consapevolezza sei grande! Higuain decisivo anche senza gol : Roma trasformata e irriconoscibile : Il Milan trova la prima vittoria al Meazza e i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1: segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile Prima partita in casa, prima vittoria davanti al pubblico festante del Meazza e primi 3 punti della stagione. Il Milan scaccia via i fantasmi di Napoli e supera 2-1 la Roma ...