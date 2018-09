Roma | torna “Scientific Park” | l’appuntamento dedicato alla scienza | Astronomia e Vulcani

Torna a Roma “Culinaria – Il gusto dell’Identità” : I sapori dell’arte e l’arte della cucina: a Culinaria 2018 artisti e grandi chef uniti per dare forma al gusto L’11esima edizione di “Culinaria – Il gusto dell’Identità” presenta la prima “Biennale di arte e cibo”, un incontro tra chef e artisti in programma il 29 e 30 settembre nello spazio Wegil di Roma. Artisti e chef uniti in un’unica dimensione creativa, uno scambio di idee sul fronte artistico e su quello gastronomico. Per la sua ...

Roma - Parnasi torna dai pm : "Incontrai Bonifazi al Pd" : Nuovo interrogatorio ieri per il costruttore Luca Parnasi, arrestato il 13 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma e ai domiciliari dal 20 luglio Segui su affaritaliani.it

Tornare alla pittura. Claudio Verna da Cardi e Monitor - tra Milano e Roma : ...quella di continuare a promuovere l'opera di Claudio Verna e mostrarlo alle fiere nazionali e internazionali a cui la galleria partecipa ogni anno per rendere ancora più noto il suo lavoro nel mondo. ...

Ad ottobre torna nel distretto del lusso La Vendemmia di Roma : Roma, 20 set., askanews, - torna nel centro storico della Capitale l'evento che coniuga lusso e vino di qualità: dal 15 al 20 ottobre 2018, tra via dei Condotti e piazza di Spagna si terrà la seconda ...

Roma : Figliomeni fa marcia indietro e torna nel gruppo capitolino di Fdi : Roma – Francesco Figliomeni fa dietrofront e, dopo aver annunciato l’addio poche settimane fa, torna nel gruppo capitolino di Fratelli d’Italia. Il consigliere era uscita da Fdi insieme a Maurizio Politi (passato alla Lega) per iscriversi al Misto, di cui era diventato capogruppo. L’annuncio del ritorno di Figliomeni nel partito di Giorgia Meloni e’ stato fatto stamattina in una conferenza stampa in Campidoglio a ...

Roma - Monchi : “resto nella Capitale - non penso di tornare in Spagna” : La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l’occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio mercato, sarebbe nel mirino del Barcellona. L’ex dirigente del Siviglia spiega di non pensare a lasciare la Capitale per tornare in patria: “Non sto valutando queste cose, mi preoccupa la partita di oggi. Non sarebbe giusto fare presupposizioni, ...

Roma : da 20 a 23 settembre torna nella Capitale Runfest - festival atletica : Roma – Runfest, il grande festival del running e del benessere, torna a Roma dal 20 al 23 settembre. La sede e’ quella centralissima di Piazza del Popolo, che quest’anno accogliera’ il villaggio del running e il suo ricco palinsesto gratuito in equilibrio fra entertainment, salute e cultura. Un programma vasto che attende migliaia di partecipanti e che comprende iniziative per tutti i gusti e tutte le eta’, per ...

La Champions torna sulla Rai dopo sei anni : si parte con Real Madrid-Roma : torna in Rai la Champions League: stasera su Rai1 andrà in onda, dal Santiago Bernabeu di Madrid, Real-Roma. L'articolo La Champions torna sulla Rai dopo sei anni: si parte con Real Madrid-Roma è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torna la Champions League : Roma a Madrid per rialzare la testa : Torna ad illuminarsi il palcoscenico europeo della Roma. I giallorossi battezzeranno la nuova edizione della Champions League questa sera alle ore 21, impegnati nel mitico stadio Santiago Bernabeu contro i campioni in carica del Real Madrid. Di Francesco e i suoi ragazzi vogliono mettersi alle spalle un avvio di campionato incerto e soprattutto l’inaspettato pareggio interno contro il Chievo Verona, che ha minato le residue certezze di una ...

La Champions torna in chiaro su Rai 1 con Real Madrid-Roma - poi tutti i gol : tornano in Rai i grandi mercoledì di calcio internazionale: da Messi a Ronaldo, da Icardi a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019. L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in esclusiva in chiaro degli i...

Francesco Chiofalo/ Lenticchio torna come single dopo la rottura con Selvaggia Roma (Temptation Island Vip) : Francesco Chiofalo, Lenticchio sarà tra i single di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5. Il ragazzo però sembra che abbia terminato l'avventura molto presto.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Sport : torna il ‘Miglio di Roma’ - ecco tutti gli eventi in programma sabato : Roma – sabato 22 settembre torna il Miglio di Roma. Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Giunta alla 3a edizione (la ...

Roma - torna 'Taste of Roma' : solo il meglio dagli chef stellati : Dal 20 al 23 settembre torna a Roma 'Taste of Roma', la manifestazione enogastronomica che fa conoscere il meglio della cucina degli chef stellati a bordo di una Vespa

Klinger : frastornati da sentenza inaspettata - Roma-Latina si faccia : Roma – “Le sentenze non si commentano, si rispettano. Nonostante tutto, siamo frastornati da una sentenza che certamente non ci aspettavamo”. Lo dichiara il presidente di Unindustria Latina Giorgio Klinger in merito dalla pronuncia del Consiglio di Stato che, in accoglimento del ricorso alla sentenza del TAR sulla Roma-Latina, ha annullato la gara. “Purtroppo- prosegue Klinger- e’ l’ennesimo ostacolo in una ...