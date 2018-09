Roma nei guai | confronto Di Francesco-squadra

Roma - si fingono ricchi turisti e rubano con borse schermate nei negozi del centro : le immagini dei furti col “trucco” : Tre cittadini russi, che si fingevano facoltosi turisti, rubavano oggetti di lusso con borse schermate in grado di non far scattare l’allarme antitaccheggio nei negozi del centro di Roma. A scoprire il trucco dei ladri sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina su segnalazione di alcuni dipendenti di un’attività commerciale di via del Corso. I tre, incastrati dalle immagini di videosorveglianza, sono stati ...

Roma - blitz dei vigili a Monti. Verifiche nei locali e controlli stradali anche a San Lorenzo e Trastevere : Oltre 75.000 euro di sanzioni ai locali nelle principali zone della movida, con 500 controlli amministrativi su attività commerciali e particolari Verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico abusive.

Roma. Il tuo quartiere non è una discarica nei Municipi pari : Settimo appuntamento domani, domenica 16 settembre, con la campagna Ama – TGR Lazio Il Tuo quartiere non è una discarica,

Roma - donna soccorsa nei pressi del Viminale : 'Io - violentata da un nordafricano' : Una donna di 53 anni è stata soccorsa nella notte in strada al centro di Roma nei pressi del ministero dell'Interno e trasportata in ospedale. Secondo quanto si è appreso, la cinquantatreenne italiana ...

Gazzelle ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti di Milano e Roma : Appuntamento a marzo 2019! The post Gazzelle ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti di Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Gazzelle al Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma - in concerto nei palazzetti nel 2019 : biglietti in prevendita : Gazzelle al Forum di Assago (Milano) e al Palalottomatica di Roma per due concerti nei palasport. L'artista debutta nei palazzetti italiani e lo fa con due eventi rispettivamente in programma per il 1° marzo a Milano e per il 3 marzo a Roma. I biglietti per assistere ai due concerti di Gazzelle saranno disponibili in prevendita dalle pre 10.00 di venerdì 14 settembre su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di ...

Roma nei guai - infortunio per Pastore : ecco le condizioni : Tegola per la Roma: nell’allenamento mattutino si è infortunato il centrocampista argentino, Javier Pastore. Nel pomeriggio, il calciatore è stato costretto a svolgere lavoro individuale. Pastore avverte un fastidio al polpaccio la cui entità sarà valutata nel corso della settimana, difficile recuperi per la partita con il Chievo Verona. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Roma : due ragazzi si perdono nei boschi di Monte Gennaro - ritrovati : Due ragazzi, di 24 e 19 anni, si sono persi ieri pomeriggio durante una passeggiata nei boschi di Monte Gennaro, a Marcellina, vicino Roma. Durante l’escursione i due giovani hanno perso il sentiero e hanno contattato il 112: sul posto i carabinieri della stazione di Marcellina e il Soccorso alpino. I due ragazzi sono stati ritrovati dopo circa 3 ore in buone condizioni di salute. L'articolo Roma: due ragazzi si perdono nei boschi di Monte ...

Amori e tormenti nei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 - tra Romanticismo e “cose brutte e sanguinose” : I nuovi episodi di Grey's Anatomy 15, in onda su ABC negli Stati Uniti dal 27 settembre prossimo, saranno improntanti al racconto dei sentimenti oltre che, come ovvio, dei casi medici che animeranno il Grey Sloan Memorial Hospital. Quella che è stata preannunciata come la "stagione dell'amore" per il medical drama di Shonda Rhimes vedrà la protagonista Meredith Grey ritrovare finalmente la felicità con un uomo dopo aver superato il lutto per ...

Roma - Schick : "Ho più fiducia nei miei mezzi" : Ai microfoni di AS Roma Match Program, il ceco esprime ottimismo verso la stagione appena iniziata e sfida il Milan: ''In quello stadio ho già segnato''

Alta tensione Roma-Bruxelles : "Italia paghi contributi nei tempi stabiliti" : Sempre più tirate le relazioni diplomatiche fra il governo italiano e la Commissione europea , a causa della mancata soluzione della questione migranti e delle minacce lanciate nei giorni scorsi dal ...

Roma. Procedono lavori illuminazione nei sottovia : Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno entro la fine di agosto,

Roma. Scuola manovre salvavita nei bambini : aperte iscrizioni al corso : Un pomeriggio dedicato a conoscere le tecniche per effettuare manovre di disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini,

Dopo Milano anche Roma - lo strano caso delle auto scomparse nei parcheggi low cost : Un problema al 'server' di un parcheggio di Somma Lombardo ha fatto saltare per parecchie ore le riconsegne delle auto, ma soprattutto ha scoperchiato un mondo sconosciuto, in cui le vetture non sono ...