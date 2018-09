Roma | manca l' acqua a Trevi | prosciugata la fontana

Real Madrid-Roma - Baldissoni : 'Il debutto di Zaniolo non è una scelta casuale. Avvio negativo : manca coraggio' : Prima del fischio d'inizio, Mauro Baldissoni è stato intervistato da Sky Sport: "Siamo dispiaciuti per questo Avvio, ma vorremmo ritrovare quelle sensazioni. Pensavamo che aver raggiunto un risultato ...

Manca un'opposizione in grado di Romanizzare i barbari gialloverdi : Quanto al terzo, sacrificale passaggio " che poi è quello che darebbe un minimo di concretezza alla sopra descritta politica populista " è ancora di là da venire, e chissà mai come e se verrà, ma non ...

Onorato : a Roma manca rispetto persino per i morti : Roma – “A Roma non c’e’ rispetto neanche per i morti. È sconvolgente che si sia arrivati a profanare la tomba della famiglia Montesano al Verano- come denunciato da Leggo- nella piu’ totale mancanza di regole e controlli all’interno del cimitero piu’ importante ed esteso di Roma”. “Auguriamoci almeno che lo scalpore suscitato dalla fama della famiglia in questione possa spingere la giunta ...

Crollo chiesa San Giuseppe a Roma - Vicariato nel mirino : 'Mancata verifica strutturale' : La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami comincia a fare i conti con i propri fantasmi. Soprintendenti, progettisti, direttori di lavori, che stanno finendo in queste ore sotto la lente d'ingrandimento ...

Roma - El Shaarawy : "Strootman sarà una grande mancanza" : Il Faraone in vista del Milan: "Vogliamo aggredirli. Juve? E' più forte dell'anno scorso, sarà difficile mantenere il passo"

Roma - un rimandato su 4 nei licei - ma mancano i prof per i recuperi : Matematica, Greco e Latino ma anche Italiano, Storia dell'Arte, Economia, Inglese e Francese. Altro che vacanze all'insegna della spensieratezza, per uno studente liceale su quattro l'estate è passata ...

Roma - Monchi : 'Contento del mercato. Manca un esterno? Ne abbiamo già tanti' : Aveva detto che avreste preso un giocatore più forte 'Un campione del Mondo non le sembra uno più forte di Malcom? Non avevo specificato il ruolo e per me Nzonzi è più forte di Malcom. Quella di ...

Roma-N'Zonzi : quanto manca per chiudere : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Roma ha offerto 25 milioni bonus compresi per N'Zonzi mentre il Siviglia ne vuole 35, 32 con lo sconto,. Ballano 7 milioni tra le parti, ma non c'è accordo neanche sulle modalità dell'...

Metro Roma - rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce : Metro Roma, rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce Secondo La Repubblica , mancano i soldi per gli interventi sui binari e per questo l’azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. La municipalizzata: "Il rallentamento è solo temporaneo ed è dovuto ad attività di manutenzione ...

Roma - manca l'interprete e il rom sordomuto torna libero : Se l'interprete va in vacanza, si rilassa anche il ladro. Messa così, sembra il titolo di una commedia estiva di dubbia qualità. Eppure è quello che è capitato ieri mattina a piazzale Clodio ad un ...

Nuoto - Paltrinieri pesa i rivali : 'Manca Detti - ma c'è Romanchuk' : 'Ripetersi non è mai semplice perché gli avversari aumentano e diventano sempre più difficili da battere: manca Detti ma c'è Romanchuk e non solo'. Sono le parole del campione olimpico dei 1500 stile ...

Roma : Di Francesco sul mancato arrivo di Malcom : Eusebio Di Francesco è impegnato a San Diego ad allenare la Roma per gli impegni nella International Champions Cup e non si fascia la testa per Malcom. “Ci sono molti giocatori in giro. Non è andata come Monchi avrebbe voluto, ma ora non mi interessa. Abbiamo una rosa competitiva – le parole del tecnico alla vigilia del test match col Tottenham -. È normale che siamo sempre vigili sul mercato. Abbiamo ottimi calciatori e ...