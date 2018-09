Roma | l' ombra di Paulo Sousa sulla panchina giallorossa RUMORS

Roma : domenica 23 raccolta straordinaria gratuita rifiuti ingombranti : Roma – domenica 23 settembre, Ama, in collaborazione con le amministrazioni del VII, XI e XV Municipio, organizza delle raccolte straordinarie gratuite di rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici. L’appuntamento per i Romani e’ dalle 8 alle 12.30 in via Ferruccio Ulivi angolo via di Tor Vergata – area parcheggio (VII municipio), viale Ventimiglia ang. via Sarzana – area parcheggio (XI municipio) e via Vincenzo ...

Roma. Raccolta gratuita rifiuti ingombranti e di sfalci e potature : Raccolta di rifiuti gratuita sia per i materiali di scarto da sfalci e potature, sia per i rifiuti ingombranti a Roma. Ama

Roma - l’ombra di Conte aleggia su Di Francesco : Eusebio Di Francesco è il primo allenatore del nostro campionato che sembra già essere traballante, dopo tre gare in Serie A qualcosa non torna Indeciso nel modulo e nelle scelte, mal ripagato dai suoi dal punto di vista del gioco e dei risultati, Eusebio Di Francesco deve fare i conti per la prima volta con una robusta Contestazione dei tifosi giallorossi. Non pochi, specie sulle emittenti che si occupano di Roma, hanno invocato ...

Roma - anziana trovata morta in strada : spunta l'ombra di un pirata : Una pattuglia del Gruppo Tiburtino della Polizia Locale è intervenuta questa mattina alle 8:30 circa a via degli Alberini dove è stato trovato il cadavere di una donna di 74 anni. Dai primi ...

Roma - all'ombra del Colosseo una serata per ricordare Lando Fiorini : Il Puff sotto le stelle per una kermesse evento applaudita da giovani, famiglie e fan. Sul palco sembra proprio lui, Lando Fiorini, indimenticabile 'core de Roma'. Invece è il figlio Francesco che ...