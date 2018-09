Roma | è ancora MIA

Roma - De Rossi difende Di Francesco : “non è ancora il momento dell’esonero” : Roma, capitan De Rossi interpellato sulla crisi giallorossa ha difeso il tecnico Di Francesco: voci d’esonero insistenti È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina? “Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di ...

Roma - Karsdorp ancora in tribuna : confronto con Di Francesco : L'olandese fuori dai convocati sia contro Real che Bologna: il tecnico chiede più intensità negli allenamenti

PRIMO TRAPIANTO DI FACCIA IN ITALIA/ Ultime notizie : operazione ancora in corso al Sant'Andrea di Roma : E' in corso di svolgimento la prima operazione di TRAPIANTO FACCIAle mai tentata in ITALIA, si svolge all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:51:00 GMT)

Real Madrid-Roma - Sergio Ramos : 'Ancora fame di vittorie. CR7? Siamo più squadra senza di lui'. Poi attacca Griezmann : Ancora tanta fame di vittorie per il Real Madrid, come assicurato dallo stesso Sergio Ramos in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Credo che nessuno si stanchi mai di vincere " ha assicurato il ...

Real Madrid-Roma - Lopetegui : 'Giallorossi più forti dell'anno scorso - noi possiamo vincere ancora'. E su CR7… : A caccia del quarto titolo consecutivo: inizia una nuova avventura del Real Madrid in Champions League. Un'era tutta nuova quella dei Blancos, che dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni della ...

Roma - ucciso a coltellate sul lungomare : vittima non ancora identificata : Un uomo di circa 30 anni, probabilmente nordafricano, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio sul lungomare degli Ardeatini a Marina di Ardea, in provincia di Roma. L'uomo aveva ferite compatibili ...

Roma - ancora fiamme su un bus Atac : paura a via Courmayeur : E' ancora emergenza 'Flambus' come è stata ribattezzata sui social. In via Courmayeur, traversa di via Cortina D'Ampezzo l'ennesimo autobus ha preso fuoco. La schiuma dell'estintore sulla strada, ...

Treni - ancora disagi : oggi ritardi sulla tratta Roma-Napoli e a Torino | : La situazione è tornata alla normalità nella notte sulla tratta protagonista del caos del 7 settembre . L'origine dei ritardi: guasto a linea elettrica. Poi un nuovo inconveniente verso l'ora di ...

Pastore ha ancora una marcia in meno. La Roma non cresce : Come riporta Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport', ieri a Benevento la Roma è apparsa tutto tranne che una squadra . Di più, qualcosa ancora di molto lontano anche dalla sola idea di un ...

Roma - INCENDIO METRO A : STAZIONI CHIUSE/ Ultime notizie - caos Termini : linea non ancora ripristinata : ROMA, METRO A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Perché non è ancora certa la data del derby Roma-Lazio : Il 29 settembre sarà una giornata critica sotto il profilo dell'ordine pubblico. Alle 18 è in programma Roma-Lazio, gara valida per la settima di campionato e, alla stessa ora, sarà in corso la manifestazione nazionale del PD che scende in piazza con un corteo contro il governo. Le forze dell'ordine quindi sarebbero impegnate su entrambi i fronti, ma la soluzione più ovvia sembra essere quella di ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma : Roma, 4 set., askanews, - A Roma un autobus dell'Atac è andato a fuoco ieri sera mentre stava rientrando in un deposito in Via Aurelia Antica. Sul posto, intorno alle ore 22, è intervenuta una squadra ...

Roma - ancora un autobus Atac in fiamme : mezzo distrutto - nessun ferito - : L'incendio è avvenuto lunedì sera in via Aurelia Antica. Il conducente avrebbe provato a spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, ma senza riuscirci. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Roma - ancora un bus a fuoco : le fiamme distruggono il mezzo - nessun ferito : ancora un bus in fiamme a Roma. Ieri sera, intorno alle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Aurelia Antica 415 per l'incendio di un autobus Atac che stava rientrando nel deposito. Le fiamme ...