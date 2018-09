Roma | Di Francesco a rischio esonero | ecco chi punta al suo posto

Roma - crisi aperta : Frosinone ultima spiaggia per Di Francesco : La sfida di mercoledì potrebbe essere fatale al tecnico. Si parla già di sostituti: Paulo Sousa, Blanc e Montella

La Roma merita fiducia - Di Francesco non è in discussione : le ultime sulla panchina giallorossa : E’ andata in scena nella giornata di ieri la 5^ giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo per le zone alte della classifica. Crisi in casa Roma, sconfitta nel match in trasferta contro il Bologna, un passo falso inaspettato considerando le differenze delle due rose dal punto di vista tecnico. Al momento sono solo 5 punti in classifica i punti per i giallorossi, una ...

Roma - è già partito il dopo Di Francesco : nomi eccellenti si contendono la panchina giallorossa : La clamorosa sconfitta subita a Bologna ha colpito nell’orgoglio la dirigenza giallorossa, che potrebbe adesso decidere di cambiare la guida tecnica Un ko pesantissimo, un colpo durissimo da incassare soprattutto per la prestazione messa in mostra nell’arco dei novanta minuti. La Roma torna da Bologna con le ossa rotte, palesando ampie lacune al cospetto di una formazione non eccelsa dal punto di vista tecnico. LaPresse / AFP ...

Serie A/ La Roma affonda - Di Francesco "batterà" Inzaghi e D'Anna? : Il consueto punto di ALFREDO MARIOTTI sul campionato di Serie A: l'analisi dei temi principali della giornata, nell'anticipo del sabato l'Inter ha vinto ancora in pieno recupero(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

Roma già in crisi : il Bologna inguaia Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. De Rossi: "L'allenatore non è l'unico colpevole". Squadra in ritiro

Roma - la decisione sul futuro di Di Francesco : tutti i dettagli : Roma, mister Eusebio Di Francesco rischia la panchina dopo un inizio di stagione non certo all’altezza delle attese “Sono disgustato“, ha dichiarato il presidente della Roma James Pallotta dopo la sconfitta odierna della squadra di Di Francesco in quel di Bologna. Dopo la contestazione dei tifosi e lo sfogo del patron, si è subito pensato ad un possibile allontanamento del tecnico ex Sassuolo, esonero che però non ci ...

Roma - Di Francesco parla dopo il Bologna : A riflettere l'aria di rassegnazione dei giallorossi c'è il tecnico Eusebio Di Francesco, che dopo il 2-0 subito dalla squadra di Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il pessimo ...

Roma - De Rossi difende Di Francesco : “non è ancora il momento dell’esonero” : Roma, capitan De Rossi interpellato sulla crisi giallorossa ha difeso il tecnico Di Francesco: voci d’esonero insistenti È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina? “Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di ...

Bologna-Roma - Di Francesco : 'Le figuracce ci condannano - ora cambierò' : Un ko inaspettato che ha lasciato molto deluso l'allenatore della Roma, intervenuto scuro in volto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita: "Tutti gli allenatori, compreso me, cercano di lavorare ...

Roma - De Rossi : "Di Francesco? Siamo tutti colpevoli - nessuno escluso" : "Di Francesco? È lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions - lo difende il capitano a Sky Sport -, quello con cui comunichiamo, non vedo perché il colpevole sia soltanto lui. ...

Disastro Roma - Di Francesco a rischio esonero : le ultime dallo spogliatoio giallorosso : Eusebio Di Francesco sulla graticola dopo il pessimo inizio della Roma sconfitta oggi in casa del Bologna per 2-0 ”Anche Di Francesco sbaglia, ma non è l’unico colpevole”. Daniele De Rossi, parlando dopo la sconfitta della Roma contro il Bologna, tenta da buon capitano di difendere il proprio tecnico. Il centrocampista però, sembra essere uno dei pochi a non chiedere la testa di Di Francesco. I tifosi giallorossi infatti, ...

Roma - Di Francesco : "Io tra i responsabili. Cerco uomini più che calciatori" : Irriconoscibile. Senza gioco né idee. Senza un'anima. La Roma si sbriciola sotto i colpi del Bologna, nel pomeriggio più buio per Eusebio Di Francesco da quando è allenatore dei giallorossi. Difficile ...

Bologna-Roma - Di Francesco : “Sto cercando di trovare soluzioni” : Continua il periodo no della Roma e Di Francesco sottolinea gli errori della sua squadra: “Sto cercando di trovare soluzioni, ma ancora non ci sono riuscito. La filosofia c’è: abbiamo tenuto il pallino del gioco, però dobbiamo avere il fuoco dentro. Il Bologna ha vinto tutti i contrasti. Non cerco alibi: devo trovare gli uomini giusti prima dei calciatori giusti“. Sul processo di crescita, il tecnico giallorosso è netto: ...