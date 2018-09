Roma | Ardeatina prima strada al mondo realizzata con grafene

romadailynews

(Di lunedì 24 settembre 2018)– Si chiama ‘Ecopave’ ed e’ l’innovativo materiale per la copertura del mantole consistente in un supermodificante alche promette un incremento del 250% della vita dell’asfalto e che da oggi e’ in corso di stesura sulla Spper un primo tratto sperimentale di un chilometro, facendone laalcon questo materiale. Dopo lafase della sperimentazione, consistita nella progettazione, creazione e analisi in laboratorio di Ecopave, il supermodificante a base di nanotecnologie alper il quale a novembre 2017, dopo tre anni di ricerca, e’ stato depositato il brevetto da parte dell’azienda Iterchimica, e’ infatti iniziata oggi inizia la seconda fase che consiste, su indicazione della Citta’ metropolitana diCapitale, nel rifacimento degli ultimi due ...