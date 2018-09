Roma | anche Monchi in ritiro Il Ds tra i più contestati

Tracollo Roma : i giallorossi perdono anche a Bologna : Caos, piattume, confusione. Questi sono gli unici termini che descrivono perfettamente una prestazione che in realtà, lascia tutti quanti senza parole, tanto è imbarazzante quello che si è visto in campo. Infatti il Bologna non ha troppe difficoltà a trovare la sua prima vittoria dell’anno, grazie ai gol di Mattiello al 36’ nel primo tempo, nel corso del quale la Roma spreca anche diverse occasioni clamorose come quella di Pellegrini a porta ...

Stadio Roma : indagato anche il tesoriere della Lega Centemero : indagato anche Centemero. Ora gli inquirenti vogliono approfondire i rapporti con i pubblici funzionari. E l'inchiesta promette a breve nuovi elementi -

Stadio della Roma : sarebbe indagato anche Giulio Cementero : Dopo Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd anche il tesoriere della Lega sarebbe indagato per finanziamento illecito. I magistrati puntano ad approfondire le modalità del cosiddetto sistema Parnasi con ...

STADIO DELLA Roma - INDAGATO TESORIERE PD BONIFAZI “FONDI ILLECITI”/ Ultime notizie - denaro anche alla Lega : Pd, TESORIERE BONIFAZI INDAGATO per finanziamento illecito. Ultime notizie, coinvolto Parnasi, Luigi Di Maio: "Necessaria la nostra legge per la trasparenza"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...

Amazon Prime Now debutta anche a Roma : Era solo questione di tempo, e finalmente quel momento è arrivato. Come prevedibile Amazon ha scelto Roma come seconda città in cui estendere la disponibilità di Prime Now, il servizio di consegna rapida degli ordini effettuati sul celebre portale di e-commerce, che offre ad un numero ancora più ampio di persone la possibilità di ricevere a domicilio le spedizioni in un arco di tempo ridottissimo. Amazon Prime Now ha fatto il suo debutto in ...

Ed Sheeran in Italia/ Firenze Rocks - date anche a Roma e Milano : ecco come acquistare i biglietti : Ed Sheeran arriverà in Italia la prossima estate con tre attesissimi concerti negli stadi. Si parte dal Festival Firenze Rocks e si prosegue a Roma e Milano.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Anche la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini - Linda - canta nel nuovo album dei TiRomancino : Ci sarà Anche un cameo della la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini, Linda, nel nuovo album di duetti dei Tiromancino dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il frontman della band ha annunciato in queste settimane tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato per questo album speciale che ripercorre la carriera dei Tiromancino dagli esordi negli anni Novanta ad oggi, attraverso nuove ...

Roma - il deputato Giachetti deluso dalla squadra di Di Francesco : indicazioni anche sullo stadio : Roberto Giachetti, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caos nel PD. “Uno si domanda perché farsi del male così aggratis –ha affermato Giachetti-. La situazione è quella che è, il nostro meraviglioso popolo ci chiede di reagire, di dare un segnale di ripresa e noi ...

Il Real fa piccola la Roma anche in Champions : Tre colpi di fino, la punizione di Isco, il diagonale di Bale, che colpisce anche una traversa, e il tiro a girare di Mariano Diaz sono il biglietto da visita del primo Real europeo del dopo Ronaldo. ...

Roma - auto su pedoni a San Pietro : tra i feriti anche 3 bambini : Un'auto, a causa del manto stradale scivoloso, ha investito una famiglia di turisti in zona San Pietro. Secondo quanto si apprende, si tratta di un padre, madre e tre bambini. Nessuno di loro è grave. ...

Roma - auto su pedoni a San Pietro : tra feriti anche bambini : Un'auto ha investito un gruppo di pedoni su via della Conciliazione, angolo via della Traspontina, a pochi metri da San Pietro. Sono intervenuti agenti della Polizia Locale di Roma e il 118. Dalle ...

Anche a Roma si può fare la spesa con Amazon Prime Now : A partire da mercoledì è disponibile Anche a Roma Amazon Prime Now, il servizio di Amazon che permette di fare la spesa e ricevere ciò che si è acquistato in tempi brevissimi. Fino a oggi in Italia il servizio era disponibile solo a Milano The post Anche a Roma si può fare la spesa con Amazon Prime Now appeared first on Il Post.

Il primo episodio de La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey è fedele al Romanzo e anche migliore (video) : Il primo episodio de La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer, diretta da Jean-Jacques Annaud, è un assaggio convincente e promettente. La primissima impressione di fronte all'episodio pilota è che la miniserie sia molto fedele al libro, l'omonimo best seller di Joel Dicker del 2012, nella ricostruzione della trama e in particolare del complesso intreccio che si snoda su due livelli temporali diversi, a distanza di ...