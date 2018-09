Roma | al via bonifica Casilino 900 | 30 persone portate in Questura-rpt

Roma : Avviata bonifica in area ex Casilino 900 : Roma – Sono iniziate in mattinata le attivita’ di controllo e bonifica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Prenestino, presso l’area dell’ex Casilino 900. Una trentina di persone circa, di varie nazionalita’, sono state portate presso gli uffici della Questura di via Patini per le consuete procedure di foto-segnalamento. Presenti alcuni minori, per i quali sta provvedendo personale della Sala ...

Roma - Turismo - Cna : al via progetto Prospex per promuovere le eccellenze ricettive : ... sempre con una forte attenzione alla ricerca di mercati di maggiore qualità che aumentino il valore aggiunto dell'economia del Turismo per la nostra città' dichiara Marco Misischia, presidente di ...

Roma : Fontana di Trevi - avviato intervento di manutenzione ordinaria : Roma – Avviati oggi i lavori di manutenzione ordinaria per la Fontana di Trevi. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali completera’ l’intervento il prossimo 27 settembre. I lavori rientrano nel piano di interventi ordinari e periodici gia’ programmati per preservare gli effetti dell’importante opera di restauro, realizzata tra il 2014 e il 2015 grazie al sostegno della Maison Fendi, che ha restituito la ...

Diretta/ Bologna Roma - risultato live 0-0 - streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Bologna Roma, info streaming video tv Sky: le due squadre si affrontano nella quinta giornata del campionato di Serie A.

Roma - allarme sassi da cavalcavia Muro Torto : Roma, 22 set. (AdnKronos) - Paura nella notte per alcuni automobilisti che passavano su Muro Torto, in pieno centro a Roma: intorno all'1:45 diverse auto sono state colpite da sassi e detriti mentre passavano sotto il cavalcavia all'altezza di Villa Borghese. Quando i vigili urbani sono giunti sul p

Al via Mojo - a Roma il primo festival del giornalismo mobile è sold out : ... alla giuria, presieduta dall'inviato di Sky Tg 24 Pio d'Emilia, sono arrivati 824 lavori da 82 Paesi del mondo. Il terzo andra' al concorso in estemporanea, il cui tema, 'Sogni e passioni ...

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Al via settima edizione ‘Circoliamo’ : Olimpiadi circoli storici di Roma : Roma – Due settimane di gare in diciotto discipline, dalla pallavolo al tennis al canottaggio, fino alla vela e a veri e propri giochi come il tiro alla fune e il biliardo. Parte sabato la settima edizione di ‘circoliamo’, le Olimpiadi amatoriali dei circoli sportivi storici di Roma, che ogni tre anni mettono in competizione i soci sugli impianti dell’intera citta’. Ma solo i soci effettivi e non i soci atleti, per ...

Roma - auto travolge passanti in via della Conciliazione : 5 feriti - tre sono bambini : Un'intera famiglia di turisti polacchi travolta da un'auto a pochi passi da piazza San Pietro. Un incidente che ha fatto scattare la massima allerta, anche se in pochi minuti è...

DIRETTA/ Real Madrid Roma (risultato live 0-0) streaming video Rai : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Real Madrid Roma streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo G di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:55:00 GMT)