Rocco Casalino valuta azioni legali

Striscia la Notizia : Tapiro d’oro a Rocco Casalino dopo lo sfogo contro il Mef : Tapiro d'oro a Rocco Casalino dopo la “mega vendetta” auspicata contro i tecnici del Mef, Rocco Casalino ha ricevuto il primo Tapiro d’oro della nuova stagione di Striscia la Notizia. Il portavoce del premier Conte è stato raggiunto da Valerio Staffelli con l’ironico premio a seguito delle polemiche suscitate dalla diffusione di un audio in cui l’ex concorrente del Grande Fratello minaccia di “fare ...

Striscia la Notizia assegna il primo tapiro della stagione a Rocco Casalino : Il primo tapiro d'oro della nuova stagione di Striscia la Notizia andrà a Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, dopo la polemica scatenata dalla diffusione di un audio in cui minacciava di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui non trovassero i fondi per il reddito di cittadinanza. È la seconda volta che l'ex concorrente del Grande Fratello riceve questo 'premio'. Il ...

L'ordine dei giornalisti della Lombardia apre un'istruttoria su Rocco Casalino : Un'altra grana per Rocco Casalino. Il portavoce del presidente del Consiglio ed esponente del MoVimento Cinque Stelle, già finito nella bufera per le frasi su supposte epurazioni fra i dipendenti del ministero dell'Economia nel caso che il ministro Giovanni Tria non dovesse trovare i fondi per finanziare il reddito di cittadinanza, ora finisce anche nel mirino delL'ordine dei giornalisti della Lombardia, a cui è iscritto per l'albo dei ...

Rocco Casalino - M5s - nel 2004 : 'I poveri e gli immigrati puzzano' - Video : ... l'idea di mettere in stato di accusa Mattarella dopo l'opposizione a Savona per il ministero dell'Economia sarebbe stata proprio di Rocco Casalino, assieme a Pietro Dettori, responsabile dei social ...

Quelli che… Dopo il Tg : Luca - Paolo e Ceran ripartono con Emilio Fede e Rocco Casalino (imitato da Ubaldo Pantani) : Quelli che... Dopo il Tg Anche Rai2 riaccende il proprio «tg satirico» di access prime time. Cominciando con Emilio Fede (quello vero) e Rocco Casalino (quello finto). L’ex direttore del Tg4 e il portavoce del premier – imitato da Ubaldo Pantani – saranno tra i protagonisti del primo appuntamento stagionale di Quelli che… Dopo il Tg, il programma condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran da stasera alle ...

'Codice Rocco' : infuriano le polemiche sui metodi del portavoce del governo Rocco Casalino. - : A chi crede ancora che la politica possa cambiare le cose in meglio dico: lo spirito delle istituzioni non muore sotto i colpi delle minacce, ma vive soprattutto e nonostante quelle." Lo scrive il ...

'Il compagno di Rocco Casalino? È lui - lo ha presentato a Mattarella'. Il gossip sul portavoce : Nel suo curriculum, come noto dalle polemiche tra media e politica, veniva indicato il conseguimento di un master's degree in economia presso la Shenandoah University, a Winchester, negli Stati Uniti ...

Rocco Casalino : età - altezza - peso. Compagno e vita privata : Pugliese come il premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino è nato in Germania, precisamente nella località di Frankenthal. Pugliese perché da Ceglie Messapica, nella provincia di Brindisi, era partita la sua famiglia come tante famiglie italiane in cerca di un’esistenza diversa oltreconfine. Della sua famiglia si conosce solo mamma Mina e Piera, la sorella minore di Rocco. Rocco Casalino in Germania ha vissuto sedici anni, fino ai primi studi ...

Rocco Casalino - la rivolta nel Movimento Cinque Stelle : 'Sopravvalutato e pure strapagato' : Stavolta Rocco Casalino l'ha fatta proprio grossa. La diffusione dell'audio nel quale minaccia di cacciare i tecnici del ministero dell'Economia ha scatenato contro il portavoce di palazzo Chigi un bombardamento che non tutti i grillini sembrano disposti a sopportare. La linea ufficiale è difendere l'ex Grande Fratello, blindato nel ...

Chi sono i tecnici del Mef che Rocco Casalino vorrebbe fare fuori : Non li ama, e questo lo hanno capito anche i sassi. Li vorrebbe far fuori, e questo lo ha detto a chiare lettere nell'ormai celebre messaggio audio. Ma con chi ce l'aveva Rocco Casalino quando parlava di "pezzi di merda" da eliminare perché intralciano il governo di M5s e Lega, ma soprattutto i piani di politica economica dei pentastellati? Il Corriere nella sua edizione cartacea fa tre nomi: il ragioniere ...

Marco Travaglio al servizio del M5s - assolve Rocco Casalino : 'Ha fatto molti errori - ma...' : Casalino, insomma, assolto dal giudice Travaglio, il quale, per onor di cronaca, gli rimprovera però il linguaggio inadeguato e una certa imprudenza,.