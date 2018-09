Rita Dalla Chiesa difende Mara Venier | frecciatina a Barbara D' Urso? Ecco cosa ha detto

Firenze - anziana scippata e feRita in centro. La scena ripresa dalla videocamera di sorveglianza : Scippo, in via Santa Margherita. La vittima, una turista statunitense di 74 anni, è stata sorpresa alla spalle da un uomo che le ha strappato la borsa facendola cadere. L’anziana ha riportato 30 giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e la frattura di una spalla. L’aggressore, 33enne, originario delle Marche, è stato identificato dai carabinieri grazie a testimoni e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. ...

Lavoro nero - case vacanza e distributori : le irregolarità estive scoperte dalla Gdf : Da metà giugno ad oggi eseguiti circa 500 controlli al giorno, quasi il doppio rispetto al 2017 - 3.123 lavoratori in nero, il 22% stranieri e 36 minori, e 69 persone denunciate per impiego di ...

Austerità e voglia di cambiamento. Appunti dalla Germania pre nazista : In un recente lavoro pubblicato nella prestigiosa collana del centro di ricerca statunitense NBER, “L’Austerità e la crescita del partito nazista” quattro ricercatori si interrogano empiricamente sulle cause economiche del successo elettorale del partito condotto da Hitler tra il 1930 ed il 1933. I

Il dolore di Rita Dalla Chiesa : "Il cuore non regge..." : Rita Dalla Chiesa ha usato ancora una volta poche parole per emozionare i suoi fan. L'ex conduttrice di Forum sui social ha scritto un post per commentare lo spettacolo di Claudio Baglioni trasmesso ...

Travolti in moto al rientro dalla gita : Franco muore sul colpo - feRita la moglie : La vittima è il pediatra 61enne Franco Balliana, rimasto esanime sull'asfalto dopo la terribile caduta. ferita in maniera grave la moglie, ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Il dramma lungo le strade del Tirolo austriaco dove la coppia aveva deciso di fare una breve gita in moto.Continua a leggere

“Il cuore non regge”. Rita Dalla Chiesa : parole inattese - la tristezza del pubblico : È tornata in tv da qualche giorno ospite del nuovo programma di Marco Liorni, Italia Sì, eppure lo stato d’animo di Rita Dalla Chiesa sembra tutt’altro che euforico. La figlia del Generale barbaramente assassinato da Cosa Nostra è da sempre protagonista sul piccolo schermo televisivo. Negli anni è diventato un punto di riferimento grazie a ‘Forum’, storica trasmissione passata di mano ad altre conduttrici. Dalla Chiesa, ...

'Il cuore non regge'. Rita Dalla Chiesa non ce la fa - il crollo emotivo e lo sfogo : "La riconosci fra mille la regia di @duccioforzano #baglionialcentro @RaiUno uno spettacolo straordinario. Solo che il cuore non regge... troppi ricordi. Uno a canzone". Rita Dalla Chiesa, sensibile e toccante come sempre, commenta così la visione del mega show di Claudio Baglioni all'Arena di Verona, trasmesso da Raiuno.

Rita Dalla Chiesa contro Michele Santoro/ “Inqualificabile e scorretto - non deve neppure nominare mio padre” : Rita Dalla Chiesa contro Michele Santoro: “Inqualificabile e scorretto, non deve neppure nominare mio padre”. L'attacco della celebre conduttrice di Forum al giornalista(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:36:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : "Fabrizio Frizzi? Carlotta Mantovan mi è sempre piaciuta. Ho tifato per loro" : A pochi giorni Dalla finalissima di Miss Italia, Rita Dalla Chiesa, intervistata da La Verità, ha rivelato che sarà consegnata una fascia, in omaggio a Fabrizio Frizzi (storico conduttore della kermesse di bellezza in Rai), alla moglie Carlotta Mantovan. La futura opinionista di Italia sì, il nuovo contenitore del sabato pomeriggio di Marco Liorni, su Rai1, però, ha ricordato anche quando l'allora direttore di Rai1, Fabrizio Del Noce, si ...

Rita Dalla Chiesa/ “Fabrizio Frizzi - la Rai ora lo omaggia ma lo scaricò in modo brutale” : Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi, la Rai ora lo omaggia ma lo scaricò in modo brutale”. L'ex moglie del conduttore ha parlato anche delle critiche per la vicinanza a Carlotta Mantovan(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:37:00 GMT)

Italia Sì : Marco Liorni arruola Rita Dalla Chiesa - Elena Santarelli e Mauro Coruzzi : Marco Liorni Nel sabato pomeriggio di Rai 1, dal 15 settembre alle 16.40, si appresta a debuttare un nuovo programma, dal titolo Italia Sì, con la conduzione di Marco Liorni, che porterà sotto i riflettori le storie di persone comuni e non solo, pronte a condividere la propria vita, tra emozioni, problemi e -soprattutto- soluzioni. Italia Sì: come funziona il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai 1 Il fulcro del programma è un corner, un ...

Fabrizio Frizzi - polemica a Miss Italia. Rita Dalla Chiesa chiarisce : ecco cosa ha scritto sui social : Miss Italia ricorda Fabrizio Frizzi. In occasione della serata finale, che si svolgerà lunedì 17 settembre, verrà infatti assegnata una nuova fascia dedicata proprio al compianto...

Fabrizio Frizzi - polemica a Miss Italia. Rita Dalla Chiesa chiarisce : ecco cosa ha scritto sui social : Miss Italia ricorda Fabrizio Frizzi . In occasione della serata finale, che si svolgerà lunedì 17 settembre, verrà infatti assegnata una nuova fascia dedicata proprio al compianto conduttore. La ...

Rita Dalla Chiesa furiosa per l'omaggio a Frizzi : È già polemica su Miss Italia al via il prossimo 17 settembre su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta . Patrizia Mirigliani ha deciso di omaggiare Carlotta Mantovan , la ...