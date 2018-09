RIFORMA PENSIONI 2018 Soluzioni low cost per Quota 100 ultime notizie

ilsussidiario

: Di grazia: se grillini e sovranisti non vogliono tagliare la spesa pubblica corrente, come pensano di trovare i s… - ricpuglisi : Di grazia: se grillini e sovranisti non vogliono tagliare la spesa pubblica corrente, come pensano di trovare i s… - Linkiesta : #Pensioni: Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la riforma ipotizzata da #Salvini e… - Linkiesta : Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la cinica e demagogica riforma delle pensioni ipo… -

(Di lunedì 24 settembre 2018)lowper100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 settembre. Un intervento didellecon100 potrebbe essere troppooso, considerando che il Movimento 5 Stelle preme per avere risorse per il reddito e ledi cittadinanza. Dunque l’esecutivo starebbe studiando anche“low” per modificare la Legge Fornero. In questo senso Il Corriere della Sera spiega che oltre a paletti quali un tetto di due anni ai contributi figurativi e l’agganciamento all’aspettativa di vita, per100 si sta ragionando anche sull’ipotesi di limitarne l’accesso, solo per il primo anno, “a determinate categorie di lavoratori svantaggiati, sulla falsa riga dell’Ape sociale”.