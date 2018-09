Blastingnews

: E mentre #ANCI con @Antonio_Decaro annuncia di rompere con Governo sui tagli al #bandoperiferie , il sottosegretari… - patriziaprestip : E mentre #ANCI con @Antonio_Decaro annuncia di rompere con Governo sui tagli al #bandoperiferie , il sottosegretari… - InformazioneOK : Replica Grande Fratello Vip: il primo appuntamento online su MediasetPlay - giada_online : @fabfazio Matilde D'Errico è bravissima, ha gran cura dei dettagli e dei particolari come te! Mi dispiace che vada… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Stasera torna in televisione, su Canale 5, lo show delVip, ormai arrivato al terzocon protagonisti noti nel mondo dello spettacolo. Anche quest'anno al comando del programma ci saranno Ilary Blasi e Alfonso Signorini nelle panni non più inediti di co-conduttore. La prima puntata dello show sarà disponibile in chiaro sul quinto canale ma si potrà anche rivedere insia in televisione che in streaming. Disponibilela prima puntata in streaming In particolare sarà possibile rivedere le dinamiche della prima puntata del GF Vip 3 direttamente in streaming sul sito.it, disponibile gratuitamente per tutti anche attraverso il download dell'applicazione per seguire i programmi da smartphone o da tablet senza dover essere necessariamente in casa o avere a portata di mano un computer fisso. Susi potranno anche osservare le ...