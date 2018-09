Renzi | “Nella storia | nessun Governo ha tagliato le tasse più del nostro | ma nessuno ne

fanpage

: Per la verità no. Non ho provato la scalata perché pur inesperto nella vita di partito non completamente imbecille.… - CarloCalenda : Per la verità no. Non ho provato la scalata perché pur inesperto nella vita di partito non completamente imbecille.… - RomanOsservator : RT @giodiamanti: Cosa ci dice questo sondaggio: 1- Zingaretti è molto popolare nella base Pd; 2- Renzi sta scendendo molto anche nella base… - FaRitardo1 : RT @giodiamanti: Cosa ci dice questo sondaggio: 1- Zingaretti è molto popolare nella base Pd; 2- Renzi sta scendendo molto anche nella base… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Nell’Italia Repubblicana,prima delha fatto un taglio dicorposo come il(Dal 43,6% al 42,2% comprendendo Imu, Irap costo del lavoro, Ires,sul lavoro,agricole e senza considerare Canone Rai e 80€). Ma non se ne parla, forse perché Casalino non vuole", scrive Matteonella sua consueta enews.