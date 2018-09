Reddito di cittadinanza | la platea si restringe | chi rischia quasi di sicuro l' esclusione

Di Maio : Reddito di cittadinanza con deficit - carcere per chi evade e pace fiscale minima : Il vicepremier conferma la fiducia a Tria sottolineando che "nelle viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro".

Niente Reddito di cittadinanza per chi ha una casa di proprietà : L’attacco frontale al ministero dell’Economia gira intorno ai 10 miliardi che il Movimento 5 Stelle pretende per far partire dal prossimo anno il «reddito di cittadinanza» e l’aumento delle pensioni minime. La quadratura del cerchio però sembra impossibile, perché le risorse che servono per dare risposte alle promesse elettorali non ci sono. Basti ...

Le spine del governo : tasse - pensioni - e Reddito cittadinanza - : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedi' 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Reddito di cittadinanza - ecco che fine faranno i nostri soldi : a fancazzisti e stranieri : Il massimo paradosso è che rischieremo di ospitare, in massa, i cittadini di quegli Stati europei che non ci aiutano per nulla nell' accoglienza degli immigrati extracomunitari: arriveranno da noi, a ...

Laura Castelli - l'altro pressing M5s per far rientrare il Reddito di cittadinanza in manovra : un altro volto del pressing M5s sul ministro dell'Economia Tria e sui tecnici di Via XX Settembre affinché trovino i dieci miliardi per inserire il reddito di cittadinanza tra le misure previste nella prossima legge di Bilancio. È il volto di Laura

SONDAGGI POLITICI/ Governo - abolizione legge Fornero ‘meglio’ del Reddito di cittadinanza : il 31% con la Lega : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Manovra : Meloni - Reddito cittadinanza misura depressiva : Roma, 23 set. , AdnKronos, Sul reddito di cittadinanza 'c'è una distanza siderale tra noi e il governo. La gente ha bisogno di lavoro e non di assistenza fine a se stessa, che serve a certa politica per mantenere la gente schiava'. Così il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, conversando con i cronisti a margine di Atreju. 'Noi chiediamo che la gente possa trovare lavoro incalza per questo ...

Manovra - Conte : Reddito cittadinanza a stranieri? Stiamo valutando aspetti tecnici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Casalino - M5S : congiura del Sistema contro il Reddito di cittadinanza : Il M5S reagisce all’assedio politico e mediatico per il caso dell’audio di Rocco Casalino [VIDEO]. Come riportano tutte le principali testate italiane, infatti, il portavoce del presidente del Consiglio si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo con alcuni giornalisti in un messaggio audio inviato con WhatsApp. Casalino ha parlato di “megavendetta” dei pentastellati contro i dirigenti del ministero dell’Economia, se questi ultimi non ...

Pensioni - Reddito di cittadinanza - flat tax : a che punto è il cantiere manovra : A un mese dal varo della legge di bilancio il puzzle delle misure ancora non è composto. E con il nodo coperture ancora da sciogliere si fa sempre più insistente il pressing di...

[L'analisi] I burocrati nemici del Reddito di cittadinanza - lo scontro sulle promesse pericolose e il rischio del premier ombra. Ecco cosa c'... : E' diventato un caso l'audio riservato di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Conte, che annuncia l'epurazione di dirigenti e funzionari del ministero dell'Economia e delle Finanze in caso non venissero inseriti nella manovra i miliardi necessari per il reddito di cittadinanza. Ma rischia di essere l'ennesima cannonata sparata contro i Cinque Stelle che ...

Pensioni - Governo accelera per Quota 100 e Reddito cittadinanza : la ‘patata bollente’ della Legge di Bilancio 2019 : Il Movimento Cinque Stelle e la Lega continuano il loro lavoro in merito alla Legge di Bilancio 2019, una manovra finanziaria che, a quanto sembra, dovrebbe essere molto più ampia di quanto previsto. Pensioni e reddito di cittadinanza, il nodo da sciogliere è quello delle coperture finanziarie Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘, ‘Prima della definizione dei numeri su deficit e debito 2019-2021 nessuna ...

Pensioni e Reddito di cittadinanza - Di Maio rassicura e la Lega rilancia quota 100 : Nulla può fermare il Governo giallo-verde: non è un titolo di un film, ma l’atteggiamento che gli onorevoli Di Maio e Salvini stanno assumendo sempre con più frequenza nei confronti dei quelli che definiscono ‘i burocrati’. Questa volta a prendere la parola in modo deciso contro l'ultimo rapporto dell'Ocse e le parole di Laurence Boone è il vicepremier nonché ministro del lavoro Luigi Di Maio che assicura: I burocrati se ne facciano una ragione, ...