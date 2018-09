Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2018 | tre giovani ricercatori premiati da

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il Gruppodi Società Chimica Italiana (SCI) e Elsevier, azienda specializzata nel fornire soluzioni innovative nell’area della scienza e della salute, hanno annunciato i vincitori della quarta edizione delSCIin occasione del XXVII SCI National Conference a Firenze. L’iniziativa promuove italenti nel campo della ricerca chimica in Italia. I tre vincitori di quest’anno hanno presentato progetti di ricerca in tre differenti ambiti della chimica: – Il primo premio è stato vinto da Erica Del Grosso, dell’Università di Tor Vergata di Roma, con il progetto volto a sviluppare sensori e nanomacchine a DNA capaci di misurare la presenza di determinate molecole rilevanti in campo clinico e diagnostico utilizzando il DNA come un vero e proprio nanomateriale; – Daniele Massella del Politecnico di Torino ha ottenuto il secondo posto ...