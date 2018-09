Real Madrid | Florentino Perez shock | “vivo una situazione assurda | hanno imbrattato

Real Madrid - i soci danno l’ok per il nuovo Bernabeu : costerà 525 milioni : "Vogliamo trasformare il Santiago Bernabéu nel miglior stadio del mondo", le parole di Florentino Perez. L'articolo Real Madrid, i soci danno l’ok per il nuovo Bernabeu: costerà 525 milioni è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - Perez : 'Squadra spettacolare - da Modric a Vinicius' : Menzione speciale per Varane diventato campione del mondo con la Francia. Abbiamo comprato giocatori come Vinícius, una delle star emergenti o Odriozola. Un portiere di 18 anni con un futuro ...

Perez : 'Ronaldo e Zidane dei miti. Il Real Madrid sarà sempre casa loro' : TORINO - Più che al futuro, il Real Madrid sembra guardare al passato, quello recentissimo. Parlando all'assemblea dei soci, il presidente dei Blancos, Florentino Perez , infiamma la platea ...

Perez : 'Ronaldo e Zidane dei miti. Il Real Madrid sarà sempre casa loro' : ?ROMA - Più che al futuro, il Real Madrid sembra guardare al passato, quello recentissimo. Parlando all'assemblea dei soci, il presidente dei Blancos, Florentino Perez , infiamma la platea ...

Real Madrid - Perez : "Ronaldo e Zidane nella storia del club - questa sarà per sempre casa loro" : Il presidente dei blancos: "CR7 verrà ricordato come il degno successore di Di Stefano. Modric? Perché avvenga una cessione, bisogna trattare..."

Perez - porte aperte a Cristiano Ronaldo : 'Il Real Madrid sarà per sempre casa tua' : SQUADRA - 'I migliori giocatori al mondo stanno già qui. Abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori al Mondiale. Un Modric che è stato eletto miglior giocatore, miglior centrocampista ...

Liga - il Real Madrid vince con il minimo sforzo contro l’Espanyol : ok anche l’Atletico [FOTO] : 1/26 AFP/LaPresse ...

Liga - Real Madrid-Espanyol 1-0 : decide un gol di Asensio. Vince anche l'Atletico : Tre punti con il minimo sforzo e qualche rischio di troppo per il Real Madrid, che però colleziona il sesto risultato utile consecutivo tra Liga e Champions. Al Bernabeu, nonostante un'ora di dominio ...

Real Madrid - Modric condannato a 8 mesi di carcere per evasione fiscale : La pena per il centrocampista, che ha truffato lo Stato spagnolo per oltre 870 mila euro, è stata convertita in denaro

Real Madrid : Modric in carcere - arriva una pesante condanna : Luka Modric, oggetto dei desideri dell’Inter nello scorso calciomercato, è stato condannato a otto mesi di carcere per evasione fiscale. Il giocatore del Real Madrid ha ammesso le proprie responsabilità, vedendosi comminare la pena detentiva poi convertita in denaro. Modric ha evitato di dichiarare 290.990 euro nel 2013 e 579.738 euro nel 2014, disponendo inoltre di somme di denaro presso l’Isola di Man. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Real Madrid - pesantissima sentenza nei confronti di Modric : il croato condannato a 8 mesi di carcere : Il centrocampista croato ha patteggiato, ammettendo i propri reati e convertendo la pena detentiva in denaro: dovrà versare oltre 400.000 euro allo Stato Guai seri per Luka Modric, il centrocampista croato infatti è stato condannato a otto mesi di carcere per evasione fiscale, eludendo al Fisco la bellezza di 870.728 euro, percependo i propri diritti di immagine attraverso una holding lussemburghese. Il giocatore dei blancos ha ammesso le ...

E' sempre Juve-Real! Miglior manager d'Europa - Marotta sfida l'ad del Madrid : E chi sfiderà? Come ricorda la Gazzetta dello Sport , il premio, che viene assegnato dal World Football Summit , arrivato alla sua quarta edizione, Marotta se lo contenderà con Ferran Soriano , ...

Puskas Award - è di Ronaldo il gol più bello dell’anno. La rovesciata in Juventus-Real Madrid a 1.80 su Sisal Matchpoint : Sono entrambi in rovesciata i gol che si contendono il Puskas Award 2018, il titolo per il gol più bello dell’anno. Una è quella che tutti ricordano di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall’Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il ...

Pronostico Real Madrid vs Espanyol - La Liga 22-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre. Il sabato della quinta giornata de La Liga si conclude allo Stadio ‘Santiago Bernabeu’ con una partita che si preannuncia molto combattuta. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Real Madrid ed Espanyol?Il Real Madrid è reduce dalla vittoria ...