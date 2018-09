Rassegna letteraria ' SentieriBui' | da Orte a Lugnano in Teverina

PAT * ' Donne al centro della scena ' : al via dal 3 agosto la Rassegna teatrale e letteraria CON 12 spettacoli e 4 incontri - : Gli spettacoli in programma sono 'La guerra di Tina', 'Cercasi Ulisse disperatamente', 'Io spero in meglio', 'Gatta cicoria', 'Una stanza tutta per sé', 'All'inizio andava tutto bene', 'Sorelle d'...