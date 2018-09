Rapina in villa | medico | violenza militare

Arancia meccanica nella villa del chirurgo - Rapina a vuoto. Dal bancomat nessun prelievo : Alla fine la rapina da Arancia meccanica nella villa del chirurgo Carlo Martelli non ha fruttato praticamente nulla ai quattro banditi, uno dei quali certamente italiano, che ieri mattina all'alba non ...

Rapina in villa a Lanciano - il chirurgo aggredito : “Ero convinto ci avrebbero ammazzato” : Il racconto delle vittime della Rapina in stile “Arancia Meccanica” avvenuta in una villa vicino Lanciano (Chieti). “Ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti e due perché ormai, con il sequestro, la violenza, ero certo che sarebbe successo il peggio”, ha detto al Tg1 Carlo Martelli, il chirurgo di 69 anni sequestrato e picchiato insieme alla moglie Niva Bazzan.Continua a leggere

Le tagliano il lobo durante la Rapina in villa “Abbiamo avuto paura di essere fatti a pezzi” : Niva Bazzan li ha pregati scongiurati, «vi do tutto quello che abbiamo». Ma loro cercavano una cassaforte che però non c’era. Hanno picchiato selvaggiamente il marito, Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo in pensione, massacrandolo di pugni e calci. «Chiedevano ossessivamente della cassaforte, erano certi ci fosse». E per convincerli che erano dispost...

Rapina e botte in villa : tagliato un lobo alla moglie | "Peggio di Arancia meccanica" : Rapina cruenta in una villa in località Carminiello di Lanciano. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile

Rapina in villa nel Chietino : coniugi legati. Tagliato il lobo dell’orecchio della donna : È accaduto a Carminiello di Lanciano. Una banda di quattro uomini incappucciati ha fatto irruzione intono alle 4 del mattino e per due ore ha tenuto in ostaggio una famiglia. Illeso il figlio disabile

Violenta Rapina in villa a Chieti : coppia picchiata brutalmente - illeso il figlio disabile : Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell'Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro - E' ...

Rapina in villa a Lanciano - il fratello del chirurgo : 'Arancia meccanica fa ridere in confronto' : 'Quel film, 'Arancia meccanica' forse fa ridere in confronto a quello che hanno fatto alle persone, anche perché c'era un ragazzo disabile e hanno frugato anche nella sua stanza. Fortunatamente non lo ...