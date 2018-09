RAPINA A LANCIANO | TEMUTO IL PEGGIO Video ultime notizie | orecchio tagliato

Lanciano - terrore durante una RAPINA : dall'ospedale il racconto della vittima (VIDEO) : Carlo Martelli, un medico di 69 anni, nel tardo pomeriggio di sabato è stato aggredito insieme alla moglie Niva Bazzan e al figlio disabile da un gruppo di quattro banditi. Un'aggressione efferata quella della banda che, considerata la resistenza posta dalla famiglia, ha tagliato il lobo della signora Niva per convincere il signor Carlo, il chirurgo fondatore dell'associazione per disabili Anfass, a 'sganciare' il bottino. I quattro hanno ...

RAPINA a Lanciano - "Credevo ci avrebbero uccisi" così il dott. Martelli dopo brutale aggressione : Chieti - "A ogni domanda mi dava un cazzotto. Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due". E' la drammatica testimonianza di Carlo Martelli, a poche ore dalla brutale Rapina subìta in casa assieme alla moglie, Niva Bazzan, alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. L'orrore avviene nella villa dei ...

RAPINA a Lanciano. Il medico massacrato : "Pensavo che ci avrebbero uccisi. Erano ben vestiti e avevano gli occhi cattivi" : Alla moglie Niva, infermiera in pensione, hanno tagliato quasi metà dell'orecchio destro, mentre lui, Carlo Martelli, 69 anni, ex chirurgo, è stato violentemente malmenato da un gruppo di Rapinatori che si è introdotto nella sua villa di Lanciano, in provincia di Chieti. Con il volto tumefatto, il medico racconta al Corriere della Sera di quell'orribile esperienza: "Ad un certo punto pensavo che ci avrebbero ...

La RAPINA a Lanciano : «Ben vestiti e cattivi - pensavo ci avrebbero uccisi» : Carlo Martelli parla dall’ospedale: «Cercavano la cassaforte, ma non l’abbiamo mai avuta. Hanno detto: quando la mettete avvertiteci che torniamo. Tanto siamo in zona»

